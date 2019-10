Vožnja na avtocesti po levi strani ni le nevarna, ampak tudi prepovedana

Avtocesta velja za najvarnejšo cesto, ki ima na število vozil in prevoženo razdaljo manj nesreč kot ostale ceste. A ker vse več voznikov uporablja levi prometni pas za vožnjo, pri čemer pozabljajo, da je ta namenjen le prehitevanju, so se v Agenciji za varnost prometa odločili, da skupaj s Policijo, Darsom, Zavodom Reševalni pas in raziskovalcem trajnostne mobilnosti Andrejem Brglezom , pripravijo akcijo 'Vozi desno, prehitevaj levo!', s katero želijo voznike ozaveščati o pravilni vožnji po avtocesti.

Uporaba voznega (desnega) pasu v normalnih prometnih obremenitvah je pravilna in varnejša kot vožnja vozil po prehitevalnem pasu, pri čemer je vozni pas nezaseden. Pomembno pa je poudariti, da v pogojih izredne gostote vozil (jutranje in popoldanske prometne konice) vozniki nimajo možnosti vračanja s prehitevalnega na vozni pas. Priporočilo, naj se (prvenstveno) uporablja vozni pas, je torej pomembno uporabljati pri zmerni gostoti prometa oziroma takrat, ko je to možno.

"Policija tako kot večina uporabnikov avtocest opaža, da vozniki pogosto vozijo kar po levem prometnem pasu in se ne vračajo na desni pas. Zato se velikokrat zgodi, da je prometni tok na desnem pasu hitrejši, kar voznikom povzroča težave, saj se zmanjšuje pretočnost prometa in nastajajo zastoji. Med udeleženci pa se pojavi tudi nekaj slabe volje, kar lahko vpliva na bolj nestrpno vožnjo. Vse to zmanjšuje varnost udeležencev cestnega prometa. Vztrajanje na prehitevalnem pasu, ko bi se voznik moral umakniti nazaj na voznega, je značilno zlasti v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, ko se vsem mudi v službo ali domov in so prepričani, da bodo tako prej prispeli na cilj. Zato znova poudarjamo, da je vožnja po levem prometnem pasu, ko voznik ne prehiteva nobenega vozila, prepovedana. Za vožnjo je namenjen desni prometni pas," je poudaril Ivan Kapun , vodja Sektorja prometne policije GPU.

Z vožnjo po avtocesti lahko sicer prihranimo veliko časa, a pogosto pozabljamo, da lahko z načinom vožnje vplivamo na to, kako bo potekal promet po avtocesti. Ta bo bolj tekoč in predvsem bolj varen predvsem s pravilno izvedenimi manevri prehitevanja in vračanja na desni prometni pas. Na AVP želijo voznike spomniti, da pri vožnji na avtocesti ne velja prosta izbira prometnih pasov. Desni prometni pas je namenjen vožnji (vozni pas), levi prometni pas pa prehitevanju (prehitevalni pas). Prehitevanje po desnem prometnem pasu je prepovedano! Prav tako je prepovedana vožnja po levem prometnem pasu, ki je namenjen izključno prehitevanju, opozarjajo.

Do pojava fantomskih zastojev, o katerih smo govorili tudi v 24UR Inšpektor, prihaja predvsem v času prometnih konic. Takrat hitrost zaradi povečanega števila vozil bistveno pade. Zato morajo vozniki večkrat celo nepričakovano ustaviti, kmalu za tem pa spet voziti tako, kot da se ni nič zgodilo. Tako lahko v samo pol minute obstane kar 100 vozil. Vzrok za nastanek fantomskih zastojev je ravnanje voznikov. Gre za posledico vožnje na prekratki varnostni razdalji, poznega zmanjševanja hitrosti ob dohitevanju počasnejših vozil in menjave prometnih pasov (prehitevanje), zaradi katere so drugi vozniki prisiljeni zmanjšati hitrost.



Fantomskim zastojem se lahko izognemo z vožnjo na ustrezni varnostni razdalji, opozarjajo na AVP. To pomeni, da morajo vozniki pravočasno prilagajati hitrost vožnje prometnemu toku in spremljati dogajanje prometa tudi daleč pred seboj. Zelo pomembno je tudi, da čim manj vozijo po levem pasu, menjavo prometnih pasov pa izpeljejo brez vpletanja drugih vozil – torej da se ne vrivajo v kolono. Vozniki s takšno vožnjo ogrožajo vse udeležence v prometu. V skrajnem primeru pride v takšnih okoliščinah tudi do naleta vozil. V zadnjih petih letih je zaznati trend povečanja števila naletnih trčenj na avtocestah, ki so lahko tudi posledica fantomskih zastojev. Lansko leto se je na avtocestah pripetilo 515 naletnih trčenj od skupaj 1.956 prometnih nesreč oz. 26 odstotkov (512 od 1.778 v 2017, 449 od 1.781 v 2016, 387 od 1.748 v 2015 in 403 od 1.820 v 2014).

"Pred nami sta dve možnosti. Lahko se prepustimo malodušju in v koloni nesrečni nergamo, se jezimo in izgubljamo živce, lahko pa stvar vzamemo v svoje roke. Potovalni čas lahko hitro in za nič davkoplačevalskega denarja skrajšamo že zgolj s spremenjenim vozniškim slogom. Enkrat smo že dokazali da se da, zdaj je čas, da to postane vsakdanjik. Realnost naše jutranje in popoldanske avtoceste je namreč ta, da se lahko vsi skupaj potrudimo in se peljemo tekoče, manj stresno in bolj ekonomično na primer 60 km/h ali pa se ob zaletavi vožnji nihče ne bo peljal 90 km/h, saj se bomo prej ali slej znašli v zastoju, ki bi se mu lahko izognili," je pojasnil Brglez.