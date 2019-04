Vožnja po Ljubljani dražja, mladi podnebni aktivisti ogorčeni

Ljubljanski potniški promet (LPP) je uvedel dve novi vrsti vozovnic, ki bodo stalnim uporabnikom omogočile cenejša potovanja, so izpostavili v LPP. Letno splošno neprenosljivo vozovnico bodo lahko potniki kupili od danes vse do 20. decembra za sorazmerno nižjo ceno, ki bo znašala 273,75 evra. Letno upokojensko neprenosljivo vozovnico pa bodo lahko upokojenci v tem obdobju kupili za 165 evrov.

Obe vrsti vozovnic bosta veljali po nakupu do 5. januarja 2020, do dodali.

Nakupe celoletnih vozovnic bodo morali potniki, ki še nimajo urbane, prvo leto uvedbe opraviti na Potniškem centru LPP na Bavarskem dvoru, Avtobusni postaji Ljubljana ali prodajnem mestu PAV na Vrhniki. Če pa mesečno vozovnico že imajo, lahko celoletno vozovnico kupijo na vseh prodajnih mestih LPP, so pojasnili v podjetju.

Vozovnica za enkratni prevoz s prestopanjem v okviru 90 minut od prve potrditve v prvem območju se bo medtem z današnjim dnem podražila za 10 centov in bo znašala 1,30 evra, posledično pa bodo na LPP prilagodili tudi ceno vrednostnih vozovnic v drugem in tretjem območju, in sicer na 1,75 evra in na 2,70 evra.

V LPP so še izpostavili, da želijo v skladu z občinsko celostno prometno strategijo in s ciljem povečevanja uporabnikov javnega prometa povečati število uporabnikov terminskih vozovnic na 90-odstotni delež uporabnikov, kar bi tudi omogočilo razmislek o uvedbi vstopa na vsa vrata.

Mladi podnebni aktivisti ogorčeni

Namesto, da bi Mestna občina Ljubljana predlagala spremembe, ki bi izboljšale kakovost javnega prometa, ga le draži, so ogorčeni mladi iz organizacije Mladi za podnebno pravičnost. "S tem bo javni prevoz postal še manj priljubljen. Namesto, da bi izkoristili možnost, kako z javnim prevozom izboljšati trenutno stanje onesnaženosti zraka in številnih drugih preglavic, ki jih povzroča osebni promet, MOL ob vseh že znanih vidikih deluje neresno," so opozorili.

Kot so poudarili, je bil podnebni štrajk le začetek, zdaj pa bodo nadaljevali z zahtevo po dostopnem, učinkovitem in zelenem javnem prevozu. Danes bodo tako na avtobusih LPP in po mestu ljudi opozarjali na podražitev in na ostale probleme. "S kvalitetnim in urejenim javnim prevozom, lahko zmanjšamo vplive na okolje, ki jih imajo osebni avtomobili, s tem pa mesto ni le križišče za premikanje pločevine, ampak je predvsem prostor za kvalitetno življenje meščank in meščanov," so zapisali mladi.

Predolgo smo čakali, da bi vodilni spremenili svoj odnos do javnega prevoza, pravijo mladi, zato se bodo zbrali tudi pred mestno hišo v središču Ljubljane. "Tam bomo s skupnimi močmi pognali javen avtobus, ki premore drugačen razmislek o javnem prevozu, kakršnega nam ponuja MOL," so dejali.