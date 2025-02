Vožnja s petko v barvah Lakersov: ljudje so navdušeni, kaj pa pravi Luka?

Jim kakšen jezen navijač Dallasa ni jezno žugal? "Zaenkrat še nismo šli do Dallasa, v Sloveniji jih pa očitno ni prav veliko oziroma smo kar hitro presedlali iz Dallasa v Los Angeles, tako da ja, odzivi zaenkrat so res dobri!"

Novico, da je Luka prestopil iz Dallasa v Lakerse, je Pleško videl takoj, ko je v nedeljo zjutraj pogledal na telefon. Najprej je mislil, da gre za šalo.

"Poslal sem sporočilo Edu Muriću in tudi on je bil presenečen tako kot vsi ostali. In ja, potem smo videli, da je novica resnična in da gre Luka res v Lakerse. In ko sem videl tole petko na dvorišču s to rumeno barvo, mi je takoj kliknila ideja in smo rekli nič, dajmo neki ušpičiti. In evo, tukaj je!"

Kaj pa na vse to pravi Luka? Pleško ga je že kontaktiral. "Takoj, ko je padla ideja, sem jaz pisal njemu, kaj imamo v planu, kaj bomo ušpičili. Zaenkrat odgovora ni, ampak glede na to, kaj je internet naredil, pa mogoče lahko kaj pričakujemo."

Namen, kaj želijo Luki v novem klubu, je sicer jasno napisan na registrski tablici, ki se glasi: "PO PRSTAN!"