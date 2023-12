Vožnja s taksijem: za pot od Brnika do Ljubljane zaračunal 70 evrov

Kot so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije, so ocenjevalci v okviru javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, ki jo sofinancira gospodarsko ministrstvo, opravili 16 voženj v Ljubljani, Mariboru in slovenski Istri. Ocenjevali so postopek naročila, natančnost napovedi prihoda, čistočo avtomobila, prijaznost voznika, njegov način vožnje, počutje v avtomobilu, izdajo računa in načine plačila.

"Eno vožnjo so ocenili kot zelo dobro, šest jih je prejelo oceno dobro, sedem se jih je izkazalo za povprečne, dve sta zaradi res slabe izkušnje dobili oceno nezadovoljivo," so navedli in med pozitivnimi izkušnjami iz ocenjevanja našteli hitro odzivnost klicnih centrov, dobro delovanje aplikacij, ki sicer ne omogočajo neposrednega plačila, dovolj točno napoved prihoda taksijev ter to, da so jih z eno izjemo taksiji peljali po najbolj optimalni poti.