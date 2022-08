Tudi med Slovenci so električni skiroji vse bolj priljubljena prevozna sredstva. Žal pa je pri nas vsako leto več prometnih nesreč. Letos se jih je zgodilo že več kot lani v celotnem letu, poškodbe so velikokrat hude, e-skiroji so terjali tudi smrtno žrtev. Voznik je nesrečo povzročil sam.