Električni skiroji odslej uvrščeni med lahka motorna vozila

Nov zakon prinaša spremembe tudi za lastnike električnih skirojev. Odslej so ta vozila uvrščena med lahka motorna vozila, to pa pomeni, da je vožnja z njimi dovoljena po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali poti. Kjer teh prometnih površin ni ali pa niso prevozne, je električni skiro dovoljeno uporabljati ob desnem robu smernega vozišča. To velja le v naseljih z omejitvijo hitrosti vožnje do 50 km/h. Vožnja s skiroji po pločniku ni dovoljena.

Če do danes uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor in presegajo hitrost gibanja pešcev, v cestnem prometu ni bila dovoljena, nov zakon v promet postavlja vsa vozila, katerih hitrost ne presega 25 kilometrov na uro in niso širša od 80 centimetrov.

Lastniki priljubljenih električnih skirojev bodo lahko odslej uporabljali kolesarski pas, kolesarsko stezo, pot in tudi desni rob vozišča. Vožnja po pločniku ni več dovoljena, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti pa bo obvezen prednji žaromet z belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijska svetilka. Čeprav zakon določa uporabo čelade do 18. leta starosti, stroka čelado svetuje vsem voznikom ne glede na starost.

icon-expand Električni skiro FOTO: Shutterstock