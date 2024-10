Vožnja z modrimi lučmi in nato odstop: scenarij, ki smo ga že videli

Afera z modrimi lučmi, ki je na koncu odnesla ministrico Stojmenovo Duh, v Sloveniji ni pravzaprav nič novega. Tudi pred njo so ministri z modrimi lučmi potovali na delo, prireditve, tudi tekmovanje osnovnošolcev, torej dogodke, ki bi jih težko definirali kot nujne in neodložljive. In ko jih je javnost zasačila pri takšnem početju, so praviloma odgovarjali vozniki.