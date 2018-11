Vozovnice za vlake bo odslej mogoče kupiti prek spleta

Uvedbo sistema za prodajo in nakup vozovnic prek spleta bodo na novinarski konferenci ob 11. uri predstavili direktor SŽ-Potniški promet Boštjan Koren, vodja digitalnih projektov SŽ- Potniški promet Nelson Šorgo in direktorica podjetja Imovation Romana Butolen.

Slovenske železnice so na razpisu, ki je bil zaključen julija lani, za izvajalca izbrale konzorcij podjetij Imovation, Margento R&D in Supra informatika, naložba pa je vredna 1,45 milijona evrov.

Kot so pojasnili oktobra, bo aplikacija za spletni nakup vozovnic delujoča na napravah z operacijskim sistemom iOS in Android. Preko mobilne oz. spletne aplikacije bodo potniki lahko vozovnice kupovali z uporabo kreditnih kartic, vzpostavljajo pa tudi povezavo s prodajnim kanali, kot so PayPal, Samsung Pay, Apple Pay.

Slovenija je bila sicer doslej edina članica EU, kjer prek spleta ni bilo mogoče kupiti vozovnice za vlak.