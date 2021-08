PRENOS V ŽIVO: Subvencionirana vozovnica ne bo več relacijska, veljala bo na območju celotne države

"Namen teh sprememb je povečati privlačnost javnega potniškega prometa za mlade in ohraniti njihove potovalne navade tudi po koncu izobraževalnega procesa. S tem želimo omejevati obseg osebnega motoriziranega prometa v Sloveniji in prispevati k ciljem zniževanja negativnih vplivov prometa na okolje in podnebje, " so takrat dodali.

"Taka vozovnica bo bistveno poenostavila dosedanji sistem relacijskih vozovnic," so prepričani na ministrstvu, kjer so ob napovedi te spremembe poudarili, da bo za uporabnika bistveno ugodnejša, saj mu bo omogočala ne le potovanja od doma do kraja izobraževanja in nazaj, temveč tudi potovanja v prostem času po območju celotne države.

Infrastrukturno ministrstvo z novim šolskim letom namerava uvesti poenostavitev sistema subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Vse subvencionirane relacijske vozovnice naj bi bile nadomeščene z eno samo vozovnico, ki bo veljala za neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica bi veljala skozi celo leto, ne le do konca šolskega leta, cena bo 25 evrov na mesec.

Na pot z družino ali prijatelji

Infrastrukturo ministrstvo pa je že z julijem uvedlo dve vozovnici, ki sta potnikom prinesli dodatne ugodnosti pri potovanju z medkrajevnim avtobusnim javnim potniškim prometom in domačim železniškim prometom.

"Vikend vozovnica" za družine in skupine potnikov do pet oziroma do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, omogoča neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice je 15 evrov za skupine do pet oseb in 30 evrov za skupine do 10 oseb.

Druga novost je, da lahko potujoči vse sobote, nedelje in praznike do konca junija prihodnje leto lahko potujejo s 75-odstotnim popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu.