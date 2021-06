Vpeljava obveznega predmeta računalništva, pa tudi e-gradbenih dovoljenj in izkaznic

Strateški svet, ki je bil ustanovljen aprila, je v prvi paket predlogov vključil rešitve za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva. "Posebno pozornost smo namenili pomoči ranljivim skupinam, vračanju slovenskih IT in drugih strokovnjakov iz tujine in krepitvi kibernetske varnosti," je na novinarski konferenci poudaril Andrijanič.

E-gradbeno dovoljenje in e-osebna izkaznica

Na področju javne uprave in digitalne družbe je svet predlagal "rešitve, ki bodo poenostavile življenje državljanov in jim prihranile veliko časa ter živcev pri poslovanju z državo," je dejal. Med njimi so e-gradbeno dovoljenje in e-osebna izkaznica, virtualno okence ter ukinitev prometnega dovoljenja.

Pri zdravstvu se je skupina odločila za ukrepe, ki "lahko s pomočjo naprednih tehnologij rešujejo življenja, prihranijo milijone pri javnem naročanju in skrajšajo čakalne vrste". Andrijanič je med drugim naštel uvedbo telemedicinske obravnave kroničnih in onkoloških bolnikov, uvedbo mobilne aplikacije za enostaven dostop do zdravnika in e-javno naročanje v zdravstvu.