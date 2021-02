Koalicija proti odpravi zahteve, da mora vlada podati soglasje k vpisu na fakultete

Danes se včeraj izglasovane spremembe v PKP 8 potrjujejo na seji državnega zbora, koalicija pa je predlagala, da se 33.a člen črta iz osmega protikoronskega zakona. "S tem so vladajoče stranke stopile na stran predsednika vlade in njegovega enostranskega posega v postopke vpisa na javne fakultete," pravijo v Levici.

Včeraj je odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je obravnaval PKP 8, pristal na to, da se zahteva po soglasju vlade letos umakne in da se visokošolskim zavodom omogoči, da v skladu s svojimi zmožnostmi sami odločajo o razpisanih vpisnih mestih. Gre za novi 33.a člen v PKP 8, ki je določil, da se zaradi epidemije začasno odpravi zahteva po soglasju vlade pri postopkih vpisa v visokošolske zavode v letu 2021/22. Podobna poenostavitev je bila uveljavljena že lansko leto, trenutne razmere pa so v resnici še težje od lanskoletnih, ob tem sporočajo iz poslanske skupine Levica.

Za včeraj predlaganim in sprejetim 33.a členom stojijo Dijaška organizacija Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Študentska organizacije Slovenije, Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru, Visokošolski sindikat Slovenije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in več kot 11.200 podpisnikov peticije proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti."V Levici ne pristajamo na to, da bo Janez Janša osebno bodočim študentom zapovedoval, kaj lahko študirajo in česa ne. Nimamo preveč humanistov, ljudi, ki mislijo družbo. Odveč je le en obramboslovec, ki te družbe ne zna voditi, zato se jo je odločil terorizirati. Poleg najdaljšega zaprtja šol v Evropi bi vladajoče stranke rade še dodatno zagrenile življenja maturantov, ki se odločajo o svojem študiju in svoji prihodnosti," dodajajo v Levici.

Spomnimo, da je Janša, potem ko vlada ni podala soglasja, dejal, da bodo načrtovanju vpisa zato tudi letos posvetili vso potrebno pozornost "ne glede na nerganje posameznikov, ki vidijo samo svoje ozke vrtičke in ne delujejo družbeno odgovorno". Od takšnih odločitev je namreč po njegovih navedbah predvsem "odvisno, kakšne bodo vaše plače in pokojnine v prihodnjem desetletju".

"Govorimo o tem, kako nas lahko samo inovacije in nove tehnologije obvarujejo pred posledicami globalnega segrevanja. Istočasno načrtujemo vpis na naše javne šole in fakultete in z njim določamo, kakšna znanja bodo imeli naši otroci čez 5, 10, 15 in 20 let," je dejal.

Ob tem je izpostavil vprašanje skladnosti načrtovanih vpisov z razvojnimi resolucijami. "Bo Slovenija s strukturo 39 odstotkov šolajočih z znanji iz družboslovja, humanistike in umetnosti proti 37 odstotkom z znanji iz naravoslovja, tehnike in informatike sredi četrte industrijske revolucije sploh kakor koli konkurenčna državam, kjer je to razmerje 1 proti 2?" je vprašal.