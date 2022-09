Vpis na univerzo brez vpisnin bo veljaven od oktobra naprej

"V zakonu smo v 14. členu dosegli tudi prepoved zaračunavanja vpisnih stroškov, ki študentom predstavljajo finančno breme," navaja Petek, ki je prepričan, da je takšna praksa sporna in nezakonita. Hkrati poudarja, da bi univerza morala biti zgled in primer dobre prakse pri implementaciji zakona s tem, "ko prvi zagotovijo, da pravice študentov niso zgolj mrtva črka na papirju, ki jih vodstva fakultet ne spoštujejo" .

Kot je pojasnil, je univerza pri implementaciji zaračunavanja vpisnin upoštevala določila spremenjenega 77. člena zakona o visokem šolstvu in prehodno določbo zakona za urejanje položaja študentov, ki določa, da se omenjeni člen zakona začne uporabljati s študijskim letom 2022/2023, to je s 1. oktobrom. Po tem členu namreč za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica in drugo). Drugi prispevki za študij se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo javni visokošolski zavodi.

Pri tem je bil po navedbah Majdiča upoštevan dopis, ki ga je v začetku julija letos Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo na javne visokošolske zavode. Upravni odbor univerze je na podlagi veljavne zakonodaje za študijsko leto 2022/2023 tako sprejel spremembe pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani in cenika UL z veljavnostjo od 1. oktobra dalje, je še dodal Majdič.