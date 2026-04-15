Vpis novih pacientov: nekateri čakali že ob štirih zjutraj

Prizore, ki se že od 4. ure zjutraj vijejo pred Zdravstvenim domom Borovnica, smo sicer videli že večkrat; nenazadnje pred dobrimi tremi leti pred ZD Bežigrad, pred dvema letoma pred ZD Slovenska Bistrica, prejšnji mesec pa na Vrhniki.
Novo družinsko zdravnico Lucijo Galič, ki bo nadomestila koncesionarko, so tokrat torej pozdravili v Borovnici. Paciente bo predvidoma vpisovala vse do 18. ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Kvota je 1348 glavarinskih količnikov, so zapisali v ZD Vrhnika, ki deluje tudi na območju Borovnice.
Po navedbah direktorice Zdravstvenega doma Vrhnika Anje Jovanovič Kunstelj se sicer vrsta hitro krajša. Za STA je povedala, da so zaposleni v dveh urah, torej do 9. ure, vpisali nekaj manj kot 800 pacientov. Dodala je, da brez vpisa pri novi zdravnici ne bi smel ostati nihče od pacientov, vpisanih pri nekdanji zdravnici s koncesijo.
Obenem je Jovanovič Kunstljeva poudarila, da opredeljevanje novih pacientov ni vezano na posamezno občino in da se lahko kdorkoli iz okolice, ki je neopredeljen, pride danes se opredelit v Borovnico. Dolgih čakalnih vrst pa sicer po njenih besedah ne pripisujejo temu, temveč strahu pred tem, da bi pacienti izgubili zdravnika.
Fotografije dolge vrste čakajočih so nam posredovali tudi bralci. "Trenutno dogajanje v Borovnici je sramota za upravljanje slovenskega zdravstva. Čakajoči že od štirih zjutraj na vpis osebnega zdravnika, ki se prične ob sedmih. Več kot tisoč ljudi," je ob tem komentiral eden od čakajočih.
Ob tem je Jovanovič Kunstljeva omenila, da bodo v Zdravstvenem domu Vrhnika v maju zaposlili še dodatno zdravnico, s čimer bodo imeli v občini skupno 12 ekip družinske medicine. "Na današnji dan je, če ne upoštevamo pacientov nekdanje koncesionarke, v občini Vrhnika nekaj manj kot tisoč neopredeljenih pacientov. Nova zdravnica, ki bo prišla v maju, pa jih bo lahko sprejela okoli 1300," je povedala direktorica.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.