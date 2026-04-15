Slovenija

Vpis novih pacientov: nekateri čakali že ob štirih zjutraj

Borovnica, 15. 04. 2026 09.15 pred 7 minutami 2 min branja 154

Avtor:
M.P. STA
Vrsta čakajočih na vpis k zdravnici

Že od zgodnjih jutranjih ur se pred ambulanto družinske medicine v Borovnici vije dolga vrsta ljudi. Začel se je namreč vpis novega družinskega zdravnika in čeprav so se vrata ustanove odprla ob 7. uri, so nekateri tja prišli že ob štirih zjutraj.

Prizore, ki se že od 4. ure zjutraj vijejo pred Zdravstvenim domom Borovnica, smo sicer videli že večkrat; nenazadnje pred dobrimi tremi leti pred ZD Bežigrad, pred dvema letoma pred ZD Slovenska Bistrica, prejšnji mesec pa na Vrhniki.

FOTO: 24ur.com

Novo družinsko zdravnico Lucijo Galič, ki bo nadomestila koncesionarko, so tokrat torej pozdravili v Borovnici. Paciente bo predvidoma vpisovala vse do 18. ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Kvota je 1348 glavarinskih količnikov, so zapisali v ZD Vrhnika, ki deluje tudi na območju Borovnice.

Po navedbah direktorice Zdravstvenega doma Vrhnika Anje Jovanovič Kunstelj se sicer vrsta hitro krajša. Za STA je povedala, da so zaposleni v dveh urah, torej do 9. ure, vpisali nekaj manj kot 800 pacientov. Dodala je, da brez vpisa pri novi zdravnici ne bi smel ostati nihče od pacientov, vpisanih pri nekdanji zdravnici s koncesijo.

Obenem je Jovanovič Kunstljeva poudarila, da opredeljevanje novih pacientov ni vezano na posamezno občino in da se lahko kdorkoli iz okolice, ki je neopredeljen, pride danes se opredelit v Borovnico. Dolgih čakalnih vrst pa sicer po njenih besedah ne pripisujejo temu, temveč strahu pred tem, da bi pacienti izgubili zdravnika.

Fotografije dolge vrste čakajočih so nam posredovali tudi bralci. "Trenutno dogajanje v Borovnici je sramota za upravljanje slovenskega zdravstva. Čakajoči že od štirih zjutraj na vpis osebnega zdravnika, ki se prične ob sedmih. Več kot tisoč ljudi," je ob tem komentiral eden od čakajočih.

Ob tem je Jovanovič Kunstljeva omenila, da bodo v Zdravstvenem domu Vrhnika v maju zaposlili še dodatno zdravnico, s čimer bodo imeli v občini skupno 12 ekip družinske medicine. "Na današnji dan je, če ne upoštevamo pacientov nekdanje koncesionarke, v občini Vrhnika nekaj manj kot tisoč neopredeljenih pacientov. Nova zdravnica, ki bo prišla v maju, pa jih bo lahko sprejela okoli 1300," je povedala direktorica.

KOMENTARJI154

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

KOMENTARJI
nekivmes
15. 04. 2026 11.03
hehe 14 dni naj čakajo....
jank
15. 04. 2026 11.02
Župan bi moral takoj pozvati nesposobnega direktorja K odstopu! Kot da niso mogli sami prepazporediti nerazporejenih pacientov k novim zdravnikom? Ljudi bi o tem pisno obvestili in jih nato pozvali, da pridejo v zdravstveni dom do določenega roka, da se podpisom oz. nepodpisom izjasnijo o uvrstitvi k določenemu zdravniku. Da, šlo bi brez vrst, brez jeze, če bi vodstvo znalo!
Jernej Sekirnik
15. 04. 2026 11.02
ortodont prvi prosti termin december 2030 v LJ. Lahko greš pa na Hrvaško pa prideš takoj na vrsto.
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 11.02
Temu se reče razgrednja zdravstva. Še dobr je,če vemo,da je Janša že 3 krat vladal
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 11.00
Zdej k je dal Stevo moč ljudem bo drugač
veneti
15. 04. 2026 10.57
Za moje pojme se za Slovence prvo poskrbi. Ko je za čisto vsakega Slovenca poskrbljeno, do zadnjega, se lahko začnemo ukvarjati z tem kako brezplačno plačujemo in poskrbimo za ekonomske migrante.!!!!! In za tiste ki boste pisali saj plačujejo. Ne primerjat mene ki plačujem že 30 let oni pa pridejo pa eno položnico za vzajemno plačajo in že je vse zastonj.
Buča hokaido
15. 04. 2026 10.57
Kdo je vso to množico obvestil, da ravno danes vpisujejo nove paciente? Zakaj niso njihovi zdravniki tega uredili, preden so odšli?
jank
15. 04. 2026 10.56
Ta sramotni primer dokazuje, da je neorganizacija glavna težava zdravstva. Nobena vlada tega ne more pozdraviti oz. popraviti namesto vodstev javnih zdravstvenih zavodov.
BBcc
15. 04. 2026 10.55
Janša bo digitaliziral zdravstvo. Mogoče že četrtič.
Vzorčen primer
15. 04. 2026 10.55
A to je ta uspešna zdravstvena reforma. Kaj to sliko in informacijo so že nesli v Brusel? Kaj pravi Macron na to?
Rafael Kramar
15. 04. 2026 10.53
Tole vlado si bomo pa zapomnili...
zrela hruška
15. 04. 2026 10.52
za kaj guzva?! bo jansha poskrbel, da bo vse plačljivo, privat zdravstvo in, da ne bo več vrst! 🤣🤣
OrodniK
15. 04. 2026 11.01
Emmm, privatno plačaš in imaš, državno plačaš (še več) in nimaš.... easy as that...
Divji petelin
15. 04. 2026 10.51
In koliko teh pacientov je ponovno volilo LEVE....to so rec PRAVI PACIENTI...
Roadkill
15. 04. 2026 10.56
hipohondri so sigurno volili Janšo
2mt8
15. 04. 2026 10.50
Mi smo Afrika v primerjavi z Avstrijo. Pa pred 110 leti smo še z avstrijci živeli v skupni državi. A zdaj vidite, kaj je naredila pridružitev balkanskim poturčenim narodom leta 1920? Katastrofo za vse večne čase.
zvoneti
15. 04. 2026 10.54
Pozanimajte se malo, poguglajte, Avstrija je podeljevala koncesije, da bi rešila težave in imajo sedaj vedno daljše čakalne vrste, koncesionarji pa so dostopni za denar takoj, tako, da tudi tam ni zadeva niti približno taka, kot mislimo.
Jaz17
15. 04. 2026 10.50
Sramota...tako bi morali zdravniki in poslanci čakati v vrsti za svoje nezaslužene plače!
Proteinar123
15. 04. 2026 10.48
30 dni do specialista!
gregaana
15. 04. 2026 10.45
Sramota, Sramota, Sramota
Jernej Sekirnik
15. 04. 2026 10.45
Bodo lahko imeli kaj za pisat sosednje države, Hrvati bodo spet v stilu dramatična situacija u Sloveniji....
JackRussell
15. 04. 2026 10.45
Vprašanje ministru za zdravstvo: Zakaj z napotnico čakam na ultazvok dva meseca če plačam sam pa dva dni?
Buča hokaido
15. 04. 2026 10.48
Zato, ker jih bistveno manj plača in rajši čakajo, zato di tam prej na vrsti.
Rafael Kramar
15. 04. 2026 10.52
Zato, ker zavarovalnice oz. zdaj ZZZS omejuje število zdravstvenih posegov glede na to, koliko je denarja. Če plačaš sam, greš pa mimo zavoda in si na vrsti takoj.
Tir1
15. 04. 2026 10.44
Zdaj vsaj prihajajo zdravniki. Letos jih je v ta ZD prišlo že vsaj 5. To je dobro.
Portal
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika
Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami ras tako nevarno, kot pravijo?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami ras tako nevarno, kot pravijo?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
cekin
Portal
Kako izkoristiti INR: Pogosta vprašanja in odgovori
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
dominvrt
Portal
Otroci ostali brez besed: ne le nove sobe, prejeli so tudi to!
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
