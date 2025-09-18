Vpis v register matičnih celic: preprosta gesta za novo upanje

Vita Kolenko je mlado dekle, ki je z darovanjem krvotvornih matičnih celic rešila življenje: "Našla sem na socialnih omrežjih, da to sploh obstaja. Pogledala sem čisto preprost postopek, da prideš noter, in tudi darovanje se mi ni zdelo nič posebnega in sem se odločila vpisati." In ta odločitev je omogočila, da so zdravniki odkrili popolno ujemanje z bolnikom, ki je nujno potreboval presaditev.

"Gre predvsem za hematološke bolnike, pa pediatrične, onkološke bolnike. To so bolniki, ki imajo različna huda krvna obolenja, kot je levkemija, limfomi ..." pojasni strokovni direktor zavoda za transfuzijsko medicino Ivica Marić.

Presaditev zdravih matičnih celic je pri teh in drugih boleznih pogosto edina možnost za preživetje. Iskanje primernega darovalca in čakanje na poseg pa je, kot poudarja Kristina Modic iz Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, za bolnike izjemno težko: "Bolnik se do zadnjega trenutka, ko mu prinesejo celice v bolniško sobo, boji, ali bo vse v redu, ali bo darovalec dejansko daroval, da se ne bi slučajno premislil."