Vpis v register matičnih celic: preprosta gesta za novo upanje

Vita Kolenko je mlado dekle, ki je z darovanjem krvotvornih matičnih celic rešila življenje: "Našla sem na socialnih omrežjih, da to sploh obstaja. Pogledala sem čisto preprost postopek, da prideš noter, in tudi darovanje se mi ni zdelo nič posebnega in sem se odločila vpisati." In ta odločitev je omogočila, da so zdravniki odkrili popolno ujemanje z bolnikom, ki je nujno potreboval presaditev.
"Gre predvsem za hematološke bolnike, pa pediatrične, onkološke bolnike. To so bolniki, ki imajo različna huda krvna obolenja, kot je levkemija, limfomi ..." pojasni strokovni direktor zavoda za transfuzijsko medicino Ivica Marić.
Presaditev zdravih matičnih celic je pri teh in drugih boleznih pogosto edina možnost za preživetje. Iskanje primernega darovalca in čakanje na poseg pa je, kot poudarja Kristina Modic iz Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, za bolnike izjemno težko: "Bolnik se do zadnjega trenutka, ko mu prinesejo celice v bolniško sobo, boji, ali bo vse v redu, ali bo darovalec dejansko daroval, da se ne bi slučajno premislil."
V register vpisan le en odstotek populacije
V Sloveniji je v register krvotvornih matičnih celic trenutno vpisanih nekaj manj kot 25.000 darovalcev, kar predstavlja le en odstotek populacije. Prijava pa je preprosta. Potrebna sta le starost med 18. in 40. letom ter nekaj minut časa.
"Greste na Slovenija-donor.si, izpolnite nekaj osebnih podatkov in kratek medicinski vprašalnik. Na ta način preverimo vašo primernost za darovanje. Pomembno je namreč, da darovalec z darovanjem ne bi škodil sebi, pa tudi bolniku. In potem vam mi na dom pošljemo set za odvzem brisa ustne sluznice in medicinski vprašalnik, ki ga tudi podpišete, in pisno privolitev. To pa nam potem v že priloženi kuverti s plačano poštnino vrnete nazaj," pojasni Sendi Montanič iz registra Slovenija Donor.
Ogromno upanje za bolnike
Čeprav je možnost, da boste res postali darovalec, majhna, za bolnike in njihove družine to pomeni ogromno upanje. "To je res izjemnega pomena, da se ta seznam dopolni in da dobimo ustrezne darovalce," pove Urška Kolenc iz Junakov 3. nadstropja. In tudi v primeru, da ste izbrani kot darovalec, je sam postopek zelo preprost. "Sam odvzem je, da ležiš tam. To je to. Ni tako grozno, kot se sliši," pravi darovalka Vita Kolenko in dodaja, da bi se za darovanje odločila še večkrat. Daj se na seznam!
