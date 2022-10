Vpiši se v Orbito priložnosti za številne karierne možnosti

Za vse, ki iščejo nove izzive, so v Lidlu Slovenija pred nekaj meseci vzpostavili Orbito priložnosti. Gre za spletni portal, ki potencialnim kandidatom za delo v Lidlu Slovenija, omogoča vpis v bazo, tudi kadar ni objavljenih prostih delovnih mest. Z vpisom v portal posameznik izbere delovna mesta, ki ga zanimajo, v kolikor se odpre delovno mesto, ki ustreza njegovemu profilu, na elektronski naslov prejme obvestilo o odprtem razpisu, na katerega se lahko prijavi. V podjetju, ki je nedavno prejel naziva Top Employer Slovenija in Europe 2022, želijo na tak način, privabiti kar se da perspektiven in raznolik kader.