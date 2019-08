Vpišite se na višjo šolo s prihodnostjo!

Srečevali se boste s predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva

Vsak od predavateljev ima bogate praktične izkušnje in strokovno znanje. CPU posebno pozornost namenja zagotavljanju kakovostnih pogojev za aktivno delo in druženje študentov ne predavanjih in vajah. Mnogi diplomanti sporočajo, da so se odločili za študij na CPU zato, ker so za vse predmete organizirana srečanja. V referatu so vedno dostopne informacije, ki so potrebne za uspešen študij in vedno se najde sodelavec šole, ki je pripravljen prisluhniti študentom in jim nameniti čas za pogovor. Študenti, ki so v času študija povezani med seboj, napredujejo hitreje in praviloma v rokih zaključijo svoje študijske obveznosti. Organizacija študija omogoča, da si vsaj dvakrat na teden vzamete čas samo zase in se v družbi kolegov z enakim ciljem osredotočite na študij. Kakovostna predavanja in bogate diskusije vam bodo olajšale samostojno delo. Študij je namenjen uporabi znanja v praksi. Kar boste študirali danes, boste lahko jutri uporabili pri delu ali v zasebnem življenju. Predavatelji se odzivajo na potrebe in izzive, ki jih študenti prenašajo iz svojih delovnih okoljih, pomagajo pri reševanju konkretnih situacij, posredujejo sodobno znanje in vse spodbujajo k lastnemu razmišljanju in sprotni aktivnosti. Študij je podprt z elektronsko učilnico, kjer je vedno na voljo strokovna literatura in vsa potrebna gradiva.