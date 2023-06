Vpisničarka zaradi izdaje tajnega podatka obsojena na dve leti zapora

Za eno kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov je sodnik Martin Jančar nekdanji vpisničarki SDT izrekel dve leti zaporne kazni, za ostale očitke pa jo je zaradi pomanjkanja dokazov oprostil. Dokazi tožilstva, da je obtožena izdajala tajne podatke iz koristoljubja, so bili le posredni, prav tako ni šlo za sklenjen krog indicev, je v izreku obsodilne sodbe med drugim poudaril Jančar in dodal, da težjega primera v svoji karieri še ni imel.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes izrekli sodbo nekdanji vpisničarki na Specializiranem državnem tožilstvu, ki ji je tožilstvo očitalo dvanajst kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov. Po prepričanju tožilstva naj bi obtožena tajne podatke izdajala iz koristoljubnosti, med drugim naj bi jih preko posrednikov posredovala osumljencem, predvsem tistim, zoper katere so bili odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi. Zaupni podatki naj bi tako prišli v roke tudi slovenski celici Kavaškega klana, med drugim tudi o tem, da se zoper člane Kavaškega klana v Sloveniji pripravljajo hišne preiskave.

Zaradi pomanjkanja dokazov je bila obtožena oproščena tudi očitka, da je izdajala tajne podatke Kavaškemu klanu. "Za ta očitek so le posredni dokazi in indici. To, da so si nekateri osumljenci v zadevi Kavaški klan med seboj pošiljali dokument SDT, ki je bil tajen, še ni dokaz, da ga je poslala obtožena," je med drugim poudaril Jančar. Glede očitkov o koristoljubnosti pa je poudaril, da sodišče ni našlo dokazov, da naj bi obtožena prejela obljubo o nagradi, kaj šele, da bi jo dobila. "Če osnovno dejanje ni dokazano, tudi ni mogoče govoriti o motivu," je med drugim poudaril sodnik.

Pri višini kazni je sodišče med drugim izhajalo iz nekaznovanosti obtožene kot tudi dejstva, da ni nevarnosti ponovitvenega dejanja, saj obtožena ni več zaposlena kot vpisničarka na SDT. Je pa teža kaznivega dejanja izdaje tajnega podatka takšna, da je potreben izrek zapora, zaradi izdaje tajnih podatkov so namreč lahko ogrožena življenja, je med drugim poudaril Jančar.

Sodišče je nekdanji vpisničarki tudi odpravilo pripor, v katerem je bila od 9. novembra 2021. Obtožena je namreč v priporu preživela več kot dve tretjini izrečene kazni, zato bi bilo zadrževanje obtožene v priporu nesorazmeren ukrep v primerjavi s težo kaznivega dejanja, za katerega je bila obsojena.