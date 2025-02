Vplačali navijaške izlete, da bi videli Dallas z Dončićem. Kaj zdaj?

Dva večja navijaška izleta v Dallas konec februarja in v New York konec marca. Skupni imenovalec naš košarkarski as. Okoli 300 navijačev bi si ogledalo Luko Dončića v živo na tekmah. "Po šokantni novici smo pričakovano prejeli kar nekaj klicev in sporočil s strani udeležencev z vprašanji, ali bo sploh potovanje izvedeno," pravi Miha Pogačar iz agencije Po svetu. Oba izleta bosta, saj tekma ni edini dogodek potovanja, vendar so imeli tudi primere čistih odpovedi. Poskušamo dobiti nazaj denar od klubov za vstopnice, raziskujemo možnosti, kaj lahko naredimo, pravijo na agenciji. "Strankam smo trenutno omogočili, da smo znižali odpovedne stroške glede na pogoje, ki smo jih imeli, ker je bila pač izredna situacija," še pojasnjuje Pogačar.

Ob novici, da Luka odhaja iz Dallasa, smo bili šokirani vsi, pravi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj: "Luka je eden največjih igralcev, je ljubljenec navijačev, je ena najbolj znanih osebnosti na svetu in tudi ambasador slovenskega turizma." Že zadnja štiri leta sodelujejo z Lukom in Dallasom, učinek je bil velik. Lani so zabeležili skoraj 20 odstotkov več ameriških turistov pri nas. In glede pogodbe s klubom: "Pretekla se je iztekla, pripravljali so novo in je ne bodo podpisali."