Vpleteni v afero Kralj na zaslišanju pred KPK

Danes so v prostorih KPK zaslišali vpletene v afero, poleg Prijovićeve in Kralja je poglede na celotno zadevo pred člani komisije predstavil tudi premier Marjan Šarec .

"Bil sem povabljen kot priča, bil sem vprašan, če sem vedel za ta klic ali če sem ga naročil. Povedal sem, da ne," je po koncu zaslišanja za 24UR povedal Šarec. "Po navadi tovrstnih ravnanj organov ne komentiram, se bom komentarja tudi tokrat vzdržal. Mogoče pa je bilo malenkost nenavadno, da v kakšnih bolj odmevnih primerih tega ni bilo, tukaj pa takoj. Ne vem, ni moje, da sodim o tem. Te organe spoštujem, tako protikorupcijsko komisijo kot tudi sodišča in druge, ter se v to ne spuščam. Danes sem prišel sem, povedal sem, kar vem in to je to," pa je odgovoril na vprašanje, če je bil postopek izpeljan korektno glede na to, da je predsednik komisije na novinarski konferenci po izbruhu afere trditve Irene Prijović navajal kot dejstva.

Po današnjem zaslišanju pa je bil bolj redkobeseden glavni akter afere, Brane Kralj. "Dokler teče postopek, ne bi dajal konkretnih izjav, da ne bi vplival nanj," je dejal.

Na vprašanje, če mu je žal za njegovo dejanje, ki je bilo po besedah Prijovićeve brutalno, pa je odgovoril."Brutalnost razumem na povsem drugačen način, kot sta bila ton in vsebina mojega pogovora."

Zakaj je Kralj še vedno na položaju generalnega sekretarja stranke LMŠ?

Spomnimo, v medijih je konec avgusta zaokrožilo, da je Prijovićeva pristojnim institucijam, protikorupcijski komisiji in Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), ki je 100-odstotni lastnik Uradnega lista, prijavila pritiske generalnega sekretarja stranke LMŠ Kralja. Kot je takrat razkrila Prijovićeva, jo je 21. avgusta poklical Kralj, ki ji je naročil, da "država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, in zahteval poročanje o kadrovskem postopku njemu mimo in pred kakršno koli komunikacijo s SDH".