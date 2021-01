Vpliv epidemije: 19 odstotkov manj odkritih predrakavih sprememb

Epidemija je zaskrbljujoče vplivala na delovanje programa za preprečevanje raka materničnega vratu. Ustavitev presejanja v času spomladanske epidemije je povzročila, da se je prvič v 15 letih triletna pregledanost zmanjšala pod ciljno vrednost 70 odstotkov. Posledično so zaradi okrnjenega delovanja programa ZORA do konca septembra 2020, v primerjavi s triletnim povprečjem, odkrili 19 odstotkov manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih od 30 do 39 let.

Od 18. do 24. januarja obeležujemo evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka, opozarjajo v državnem programu ZORA (DP ZORA). Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za tem rakom, izjemno majhna. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je novembra 2020 uradno lansirala globalno strategijo za eliminacijo raka materničnega vratu.

icon-expand Rak materničnega vratu je ena redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb. Presejalni program ZORA s preventivnimi ginekološkimi pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu omogoča pravočasno odkritje predrakave spremembe. FOTO: Dreamstime

V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA) že od leta 2003. Slovenske ženske so program ZORA dobro sprejele in več kot 70 odstotkov se jih redno udeležuje presejalnih pregledov. Presejalni interval se z vstopom deklic, cepljenih proti HPV, v program ZORA ni spremenil in ostaja enak za cepljene in necepljene. Zelo zaskrbljujoč vpliv pandemije

Je pa lansko leto SZO Slovenijo prepoznala kot evropski primer dobre prakse pri obvladovanju raka materničnega vratu. Slovenija, ena od evropskih držav z zgodovinsko največjo incidenco raka materničnega vratu, se je v zadnjih letih približala meji za eliminacijo raka materničnega vratu.

So se pa v pandemskem letu 2020 v programu ZORA soočali s povsem novimi izzivi. Namreč, zaradi zaustavitve presajanja v spomladanskem valu epidemije se je prvič v 15 letih delovanja progama ZORA triletna pregledanost zmanjšala pod ciljno vrednost 70 odstotkov. Zaradi večjega obsega dela ginekologov čez poletje in dobrega odziva žensk je konec septembra 2020 pregledanost znova dosegla 70 odstotkov. Posledično so zaradi okrnjenega delovanja programa ZORA do konca septembra v letu 2020, v primerjavi s triletnim povprečjem, odkrili 19 odstotkov manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih od 30 do 39 let. To je zelo zaskrbljujoče, saj se vrh raka materničnega vratu v nepresejani populaciji pojavlja med 40. in 49. letom, če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih sprememb. V starostni skupini 30 do 39 let odkrijemo kar okrog tretjino predrakavih sprememb visoke stopnje. Ob letošnjem evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu pozivajo ženske, da tudi v času pandemije covida-19 celostno skrbijo za svoje zdravje, upoštevajo 12 priporočil proti raku, se redno udeležujejo presejalnih pregledov pri ginekologu in se odločijo za cepljenje otrok proti HPV.

Še posebej k rednim presejalnim pregledom ZORA pozivajo mlade ženske v starosti 30 do 39 let. Kljub spremembam v vsakdanjem življenju, kot sta na primer delo, vrtec in šola od doma, ne pozabite na lastno zdravje, saj je vaše zdravje pomembno za vas in za vse, ki jih imate rade.

Okužbe s humanimi papilomavirusi (HPV) so najpogostejše spolno prenosljive okužbe. Več kot polovica spolno aktivnih oseb se vsaj enkrat v življenju okuži s HPV. Kljub temu, da največkrat ne povzročajo težav, lahko okužbe z visokorizičnimi HPV povzročajo različne vrste rakov. Lahko jim pripišemo skoraj 100 odstotkov raka materničnega vratu, povzročajo pa lahko še raka zadnjika, druge rake spolovil ter raka ustnega dela žrela pri moških in pri ženskah. Okužbe s HPV povzročajo tudi genitalne bradavice. Najučinkovitejši način za preprečevanje okužb s HPV in bolezni, ki jih povzročajo, je cepljenje. V Sloveniji se od leta 2009/10 izvaja cepljenje deklic proti HPV kot priporočeno cepljenje ob sistematičnem pregledu v šestem razredu osnovne šole. V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko cepijo tudi dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in še niso bila cepljena (zamudnice).

Cepljenje proti HPV je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV, torej pred prvimi spolnimi stiki. Za zaščito oseb, mlajših od 15 let, sta dovolj dva odmerka cepiva, za starejše od 15 let pa so potrebni trije odmerki. Do sedaj opravljene raziskave so pokazale, da zaščita s cepljenjem proti okužbi s HPV traja vsaj deset let, pričakuje pa se, da bo zaščita še bistveno daljša.