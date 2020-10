Vpliv Luke Dončića: 36. mesto med najbolj prepoznavnimi znamkami v športnem svetu

V Sloveniji po razglasitvi trusted brands revije Readers's Digest Slovenija Luka Dončić velja za eno najbolj zaupanja vrednih osebnosti. Do kam vse gresta lahko njegovo ime in znamka, dokazuje mnenje britanskega magazina SportsPro, ki je specializiran za blagovne znamke ter njihov vpliv v športu. Uvrstil ga je kar na 36. mesto med izbranimi 50. športnimi zvezdami. Kako zelo privlačna je znamka LD7, dokazuje vse od čokolade, sličic do očal in oblek, za katere se v Ameriki in Aziji tepejo. Njihova proizvodnja pa ostaja, na veselje slovenskih podjetnikov, doma.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:19 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Blagovna znamka LD7 03:51 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Tomaž Ambrožič o znamki LD7 icon-chevron-left icon-chevron-right