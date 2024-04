Vpliv pandemije izginja, telesna pripravljenosti otrok se izboljšuje

"Pregled podatkov kaže, da nas je bilo v letu 2022 nekoliko več, postali smo še malo starejši, bolj izobraženi in delovno aktivnejši. Ob tem smo nekoliko shujšali, bili več bolniško odsotni in se posluževali več pomoči na domu. Ponovno smo zabeležili zmanjšan vpliv alkohola na naše zdravje. Na splošno je bilo kazalnikov, ki so se izboljšali, več kot tistih, ki so se poslabšali," so ob objavi podatkov pod skupnim naslovom Zdravje v občini 2024 povzeli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Ob tem so poudarili, da kazalniki na letni ravni ali v večletnih povprečjih vključujejo podatke leta 2022, izjema so kazalniki o novih primerih raka, ki vključujejo podatke do leta 2020.

Med kazalnike, ki kažejo na izboljšanje zdravja, spadajo omenjeni glede telesne pripravljenosti in prekomerne prehranjenost otrok. Podatki kažejo, da je 89 občin izboljšalo kazalnik telesnega fitnesa otrok. Kazalnik deleža prekomerne prehranjenosti šolskih otrok se je izboljšal v veliki večini občin, in sicer v 196 občinah, tako da se je skupna vrednost kazalnika na ravni Slovenije izboljšala za 13 odstotkov.

Tako je bilo lani že 73 občin boljših od slovenskega povprečja, leto pred tem je bilo takih 65 občin. Ob tem se je krivulja prekomerne prehranjenosti otrok po dveh letih ponovno obrnila navzdol, so poudarili na NIJZ.