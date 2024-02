Vpliv pop ikone na politiko in ekonomijo

9. maj bo za marsikoga pomemben dan. Nekateri, upajmo, da čim več, se bodo spomnili, da je to dan Evrope, dan zmage nad fašizmom in nacizmom v drugi svetovni vojni, ki zna biti letos ob vzponu sil, ki znova glasno širijo te zavržne ideje, še posebej pester.

Za mnoge pa bo ta dan pomemben zato, ker so si verjetno s skrajnimi napori in vztrajno spretnostjo na spletu uspeli priboriti vstopnice za koncert ameriške pevke Taylor Swift, ki na ta dan v Parizu začenja evropsko turnejo. Ameriška pop zvezdnica, ki jo je ameriška revija Time decembra lani razglasila za osebnost leta 2023, bo v francoski prestolnici v okviru svoje turneje Eras Tour.

To sovpadanje datumov so dokaj spretno glede na siceršnjo mlačnost, nerodnost in dolgočasnost izkoristili visoki predstavniki Evropske unije. Kar dva sta jo javno pozvala, da ob začetku koncerta mlade v Evropi povabi, naj se udeležijo volitev za Evropski parlament, ki bodo v začetku junija. Zakaj naj bi ameriška pop pevka sploh imela vpliv na evropske volitve? Ker se je že izkazalo, da lahko mobilizira na tisoče mladih. Ko je pred prejšnjimi volitvami v ZDA pozvala ljudi, naj gredo volit, se je zanimanje za udeležbo na volitvah v hipu povišalo za več kot 20 odstotkov. Seveda bi bilo lepo, če bi njen morebiten poziv za toliko povečal tudi udeležbo na evropskih volitvah. Na volitvah pred petimi leti je udeležba med volilnimi upravičenci, mlajšimi od 25 let, na ravni unije znašala 42 odstotkov, med tistimi, starimi od 25 do 39 let, pa 47 odstotkov. Volitev se je maja 2019 udeležilo nekaj več kot 50 odstotkov volilnih upravičencev. V Sloveniji le 29 odstotkov. Njen vpliv merijo tudi pred volitvami za ameriškega predsednika oziroma predsednico, ki bodo to jesen. Kar 20 odstotkov volivcev je izjavilo, da bodo najverjetneje podprli kandidata, ki ga bo podprla tudi ona. Je pa tudi 17 odstotkov takšnih, ki bodo zaradi njene podpore volili drugega kandidata. Njen vpliv je zelo jasno razporejen po demografskih skupinah. Pri mlajših njeno mnenje vpliva na skoraj tretjino vprašanih, pri starejših od 65 let pa le na štiri odstotke. Po analizi Politica ima Swiftova nežno moč, ki lahko premika politični trg, pa če je to v njenem interesu ali ne. Politiki se je dolgo izogibala, do leta 2018, ko je podprla demokratskega kandidata za senat v zvezni državi Tennessee, pred zadnjimi volitvami je podprla Joeja Bidna. Kako bo letos? Mediji, kot je Fox News, so se že spravili na oba, širijo se smešne teorije zarote, da so Taylor Swift nastavile nekakšne leve sile, da bi najprej, pozor, vplivala na Američanom sveti Super bowl, se pravi na finale v ameriškem nogometu (verjetno zaradi najnovejše zveze z zvezdnikom tega športa Travisom Kelcejem), potem pa novembra še na predsedniške volitve.

Res ji vsi veliko pripisujejo. Tako skupina Laibach v intervjuju meni, da bi samo ona, če bi se odločila kandidirati, lahko premagala Donalda Trumpa. Milijarderka Še zdaleč pa ni samo vpliv na politične odločitve, Swiftova je postala predvsem zelo resna ekonomska sila, po nekaterih ocenah naj bi njena izjemno uspešna turneja celo prestavila recesijo v ZDA. Tudi Ameriška centralna banka je opazila njen vpliv na ekonomijo, saj bi s turnejo lahko posredno prinesla pet milijard dolarjev. Po podatkih revije Forbes ima sama premoženje v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Njene nepremičnine so ocenjene na 150 milijonov dolarjev. Velja za prvo žensko, ki naj bi status milijarderke dosegla zgolj s svojimi pesmimi in nastopi. Vsako mesto, kjer ima koncert, zasluži čez 10 milijonov evrov samo s prenočitvami, svojo slavo pa gradi tudi s tem, da povsod donira v dobrodelne namene. Članom svoje skupine, šoferjem denimo, je podarila po 100 tisoč dolarjev. Ni čudno, da jo vabijo, naj ima koncerte tudi pri njih; od čilskega predsednika in kanadskega Justina Trudeauja do župana Budimpešte. Njen vpliv bi se lahko pokazal tudi pri regulaciji izjemno nevarnih lažnih objav. Taylor Swift se je namreč znašla v lažnih pornografskih posnetkih kot porno zvezda. Pri tem ne gre za parodijo, kot so nekoč bili odmevni primeri, na primer, ko je revija Hustler objavila fotografijo takrat zelo vplivnega skrajno konservativnega evangeličanskega pastorja Jerrya Falwella in izmišljeno zgodbo o njegovem prvem seksu z mamo v domači hiši. Falwell, ki je bil sicer znan po boju proti enakopravnosti ras in po blatenju Martina Luthra Kinga, je Hustlerja tožil. Ta se je zagovarjal, da je to, kar so objavili, očitna parodija in da nihče normalno razumen ne bi verjel, da je res. Vrhovno sodišče je na koncu dalo prav Hustlerju. Izmišljene pornografske vsebine pa so nekaj drugega. Ni narejeno in mišljeno kot parodija, narejeno je realistično, zelo težko ločiš od pravih posnetkov. To je samo vrh ledene gore. Ker kaj se bo dogajalo, če lahko podobno narediš za kogar koli, avtentično ponarediš njegova dejanja ali besede? In mu položiš v usta lahko tudi nevarne, nasilne besede? Kako lahko na regulacijo tega vpliva več kot 270 milijonov sledilcev, ki jih ima Taylor Swift samo na Instagramu? V čem je njen čar, od kod takšen uspeh? Začela je kot deklica, na začetku kot country izvajalka, potem je prešla v pop vode. Še zdaj ima za marsikoga ta obstret deklice s podeželja, ki je uspela in ki v svojih pesmih deli svoje srčne bolečine, duhove, strahove, omejitve in faze odraščanja. Ni Billie Holiday, ki je pela pesem Strange fruit (Čudno sadje), ki govori o linčih temnopoltih, ki so jih obešali na drevesa in ji je to verjetno uničilo večjo kariero, ni Aretha Franklin, ni Janis Joplin in ni Madonna. Čeprav so njeni šovi fantastični, glasbeno, vsaj tako meni del kritikov, ni nič posebnega. Je pa njena lirika kot neke vrste glasbena avtofikcija, ki odzvanja s čustvi in razpoloženji milijonov mladih. Nekateri jo po bogastvu besednjaka primerjajo z Bobom Dylanom. Sama, ki nisem njena demografska skupina, ko poslušam na primer Shake it off in It's not dark yet, tega sicer ne zaznam.

