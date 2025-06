Vpliv sluha na naše življenje in kaj lahko naredimo

Ker v resnici poslušamo z ušesi in slišimo z možgani, je pomembno, da so možgani ravno prav zaposleni. Vsak dan si vzemimo nekaj minut za aktivnosti, ki krepijo spomin in možgane. Odlična telovadba za možgane je učenje tujega jezika in na primer igranje instrumenta – zadostuje že nekaj minut na dan, da ohranimo naše možgane aktivne.

Eden prvih znakov, da z našim sluhom morda nekaj ni v redu je, da se nam dozdeva, da ljudje okrog nas ne govorijo dovolj glasno in razločno. Lahko se nam tudi dogaja, da v pogovoru ne razumemo bistva, ker ga nismo dobro slišali in razumeli. Posebej zahtevni so pogovori v hrupnem okolju, na primer v restavraciji ali pa na kakšni zabavi. Še en tak precej očiten znak je glasneje nastavljen televizijski in radijski zvok.

Izguba sluha se večinoma ne zgodi naenkrat, sluh ponavadi izgubljamo postopno. Sami si običajno to, da slabo slišimo, nekaj časa nočemo priznati, ampak prav je, da smo pozorni na morebitne znake in da upoštevamo naše bližnje, če opažajo, da slabše slišimo.

Slušni akustik se bo z vami pogovoril in vam svetoval najbolj ustrezno izbiro slušnih aparatov, razložil delovanje in rokovanje z aparati. Nekatere slušne aparate lahko po dogovoru preikusite tudi v svojem domačem okolju. Po dogovorjenem času uporabnik in akustik skupaj preverita ali se je uporabnik navadil na uporabo slušnega aparata in ali je potrebno še kaj drugače nastaviti oz. spremeniti.

Pri Widex Smart RICu še posebej navdušuje dolga življenjska doba baterije – do 37 ur brez pretakanja ali 27 ur z 8-urnim pretakanjem. Prenosni polnilnik zagotavlja mobilnost in brezskrbnost, saj je dovolj majhen, da ga lahko vzamete kamor koli, in dovolj preprost, da se brez težav prilega aktivnemu življenjskemu slogu. Ne glede na to, ali preživljate vikend s svojo družino, se odpravljate na pohod ali uživate na počitnicah, ta prenosni polnilnik omogoča do pet polnjenj, kar zagotavlja več kot teden dni svobode.

Widex SmartRIC prinaša novo raven naravnega poslušanja s prelomno L-obliko in pametno postavitvijo mikrofonov, ki izboljšajo usmerjenost na govor. Sodobne tehnologije, omogočajo prilagojeno in jasno slušno izkušnjo. Aparat odlikuje dolga življenjska doba baterije ter prenosni polnilnik za večjo svobodo in mobilnost v aktivnem življenjskem slogu.

Najdaljšo tradicijo na področju slušnih aparatov ima v Sloveniji podjetje Slušni aparati Widex, saj so lansko leto obeležili 50 let odkar je g. Peter Kropivšek v Slovenijo in takratno Jugoslavijo pripeljal prve slušne aparate blagovne znamke Widex. V tistem obdobju je bilo potrebnih veliko stvari, ki so nam danes samoumevne, postaviti na svoje mesto: vzpostaviti sodelovanje z zdravniki, urediti zadeve na področju zdravstvenega zavarovanja in subvencioniranja slušnih aparatov, se nasploh bolj približati naglušnim ... Začelo se je z dvema ambulantama v Ljubljani in Mariboru, kjer so na podlagi napotnice predpisovali slušne aparate, danes pa je mreža ambulant in Widexovih slušnih centrov močno razširjena po vsej Sloveniji. Slušne centre Widex lahko najdete na kar 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

G. Kropivšek je sicer že upokojen, podjetje zdaj vodita njegovi hčeri, tako da se še naprej ohranja družinsko podjetje z visokimi vrednotami. V 50-letni zgodovini je podjetje zgradilo močan odnos z uporabniki in še naprej optimistično gleda v prihodnost, vodstvo in zaposleni pa so ponosni na prehojeno pot in dosežke. Več o začetkih, prehojeni poti in obetih za prihodnost najdete v dokumentarnem filmu, ki je nastal ob 50-letnici slušnih aparatov v Sloveniji.