Vpliv 'Twitter politike'. Kako bodo stranke izboljšale spletno komunikacijo?

Politična krajina se je v zadnjih nekaj desetletjih precej spremenila, pri tem pa je veliko vlogo pri njeni transformaciji odigral internet. Še posebej družbena omrežja so postala pomemben faktor v političnih kampanjah in mišljenju ljudi glede pomembnih vprašanj. Kandidati in njihovi podporniki vestno delijo objave na svojih profilih, stranke pa preko številnih spletnih platform, ki so jim na voljo, širijo svojo propagando in nagovarjajo občinstvo.

Raziskava z naslovom Ključna tveganja družbenih omrežij za demokracijo, ki jo je izvedel Evropski parlamentarni raziskovalni center uvodoma izpostavlja, da medtem ko socialni mediji državljanom zagotavljajo nove priložnosti za dostop do informacij, izražanje mnenj in sodelovanje v demokratičnih procesih, lahko hkrati tudi spodkopavajo demokracijo z izkrivljanjem informacij, spodbujanjem lažnih zgodb in omogočanjem politične manipulacije.

Raziskava tudi razkriva, da so uporabniki zaskrbljeni glede verodostojnosti informacij, spodbujanja pristranskosti in polarizacije s strani politikov. Med pozitivnimi vplivi pa omenjajo možnost za bolj neposredno komunikacijo s kandidati in izvoljenimi predstavniki. Pred tem so bili namreč stiki s politiki možni samo v okviru udeležbe družabnih in strankarskih dogodkov.

Tudi v Levici se oddaljujejo od t.i. Twitter politike. Kot pravijo, politike ne razumejo kot "reality show tekmovanja v všečnosti" , ampak kot prizadevanja "za bolj pravično in solidarno družbo na podlagi vsebine" . Pri tem prednost dajejo drugim komunikacijskim kanalom, kjer je več možnosti za razpravo in ne zgolj za kratke izjave, "ki so večinoma namenjene PR predstavi za javnost in spodbujanju konfliktov" . O vsebinskih temah in projektih Levice zato članstvo in simpatizerje obveščajo interno, po elektronski pošti, javnost pa preko spletne strani in komunikacije z mediji. "Dejstvo, da je politika postala teater nas moti."

V GS se zavzemajo za načelo "manj Twitter politike". Kot navajajo v odgovoru, je način komuniciranja najvišjih predstavnikov oblasti oslabil politični prostor in ugled političnih funkcionarjev. "Twitter svet ni realen svet, v katerem živijo državljanke in državljani naše države, temveč je predvsem imaginarni svet predsednika vlade in njegovih privržencev. V Gibanju Svoboda bomo vodili strpno, spoštljivo in vključujočo komunikacijo na vseh družbenih ravneh, ne glede na vir komuniciranja."

LMŠ za strpno in konstruktivno komunikacijo

"V LMŠ zagovarjamo ter uresničujemo strpno in konstruktivno komunikacijo v vseh pojavnih oblikah in ne samo na družbenih omrežjih. Žal del političnih akterjev uporablja družbena omrežja predvsem na način, ki ne prispeva k ugledu politike, zmanjšuje zaupanje vanjo ter prispeva k temu, kar je najslabše – razdvaja in poglablja tako politiko kot državljane," so zapisali v odgovoru.

NSI: Uporabnik tega orodja ima veliko odgovornost, kakšen bo odmev zapisanega

NSi je prisotna na Twitterju in zagotavlja, da bo tudi v prihodnje nadaljevala "s spoštljivo komunikacijo" in "prispevala k dvigu ravni politične kulture pri nas". "Zavedamo se moči besede, tako izgovorjene kot zapisane, zato imamo uporabniki tega orodja veliko odgovornost, kakšen bo odmev zapisanega," odgovarjajo. Glede na pomen digitalizacije si prizadevajo, da so prisotni na vseh sodobnih spletnih platformah in obljubljajo, da bodo spremljali razvoj na tem področju še naprej.

Povežimo Slovenijo: Twitter politika je prinesla več transparentnosti

V stranki menijo, da bi bilo "Twitter politike" manj, če bi bil medijski prostor "bolj uravnotežen in ne bi bilo treba iskati alternativnih načinov podajanja sporočil". Tako menijo, da je tovrstni pristop prinesel več transparentnosti v demokraciji, "saj se vsak lahko neposredno izrazi, a po drugi strani z željo po senzacionalizmu prinesel tudi več neposrednosti". V PS verjamejo, da je "dialog ob kričanju nemogoč", zato si bodo prizadevali za več strpnosti v komunikaciji.

SAB: Raven komunikacije na spletu je zadnjih dveh letih močno upadla

"Ključen poudarek mora biti borba za preprečevanje in zamejevanje lažnih novic in sovražnega govora na vseh področjih medijskega delovanja, vključno s spletom. Mediji so eno ključnih področij za ohranitev demokracije," odgovarjajo v Stranki Alenke Bratušek. "Spoštujemo človekove pravice in svoboščine vsakogar, a se zavedamo, da so pravice posameznika omejene s pravicami drugih. Zavračamo vse oblike sovraštva, diskriminacije in sovražnega govora." Kot pravijo, se ne spuščajo v obračune. "Vsekakor pa je raven komunikacije na spletu (in širše) v zadnjih dveh letih močno upadla. Najboljši ukrep za dvig ravni komunikacije je biti zgled in nenehno opozarjati na nedostojno uporabo družbenih omrežij."

SD: Za komunikacijo bomo uporabljali vse razpoložljive komunikacijske kanale

Socialni demokrati zagotavljajo, da se v vseh komunikacijah držijo načel odgovornega in spoštljivega komuniciranja. "Za komunikacijo z javnostmi bomo uporabljali vse razpoložljive komunikacijske kanale, tudi Twitter. Bistveno drugačen pa je in bo naš način komunikacije od tega, kar prakticira sedanja vlada s predsednikom vlade na čelu."

SDS: 'Twitter' politike ne nameravamo omejiti

Družbena omrežja konsolidirane politične stranke po vsem svetu ne uporabljajo zgolj za promocijo temeveč tudi za informiranje državljank in državljanov z neposrednimi informacijami, na uporabo družbenih omrežij v strankarske namene gleda SDS. "To izpostavljamo zato, ker je moč opaziti, da preko kanalov klasičnih medijev tudi zaradi stanja v slovenskem medijskem prostoru do javnosti prevelikokrat pridejo izkrivljene informacije." V SDS zagovarjajo "pomembnost oblikovanja lastnega mnenja na pravilnih in jasnih dejstvih zato 'Twitter politike' ne nameravamo omejiti". Spletna komunikacija SDS je dobra, ocenjujejo. "Preko nje predstavljamo svoj program in dosežke ter relevantna dejstva iz slovenskega političnega prostora."

Ker so družbeni mediji relativno nova orodja, šele začenjamo razumeti njihov pomen in vlogo v družbenem in političnem življenju. Zaradi družbenih medijev bo zagotovo prišlo do številnih političnih sprememb, ugotavlja Evropski parlamentarni raziskovalni center. "Pojavljajo se predlogi za internetno glasovanje, ki bi lahko pripeljalo do večje udeležbe na volitvah. Zaradi tega bi lahko družbeni mediji postali še bolj vplivni."