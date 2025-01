Vplivneži zaradi novega zakona na nogah, ministrica: Gre za politično peticijo

"Če želiš, da se ohrani tvoja pravica do svobode govora, prosim podpiši peticijo," poziva vplivnica in nekdanja podpredsednica SDS podmladka Zala Klopčič.

Posameznikov, ki so sledili pozivu k podpisu peticije, je do tega trenutka že več kot 11.000. Ministrica za kulturo Asta Vrečko pravi, da spremljamo šolski primer širjenja dezinformacij in da zakon v ničemer ne govori o vplivnežih, razen: "Ko gre za oglaševanje različnih izdelkov, mora pisati, da je to oglasno besedilo, da gre za večjo zaščito otrok in pa seveda tam, kjer gre za nagovarjanje k hudim dejanjem, kot so kazniva dejanja, nasilje, terorizem in tako naprej. Vse ostalo, kar se tiče zakona, za vplivneže ne velja".

Da ne razume sodobnih oblik komuniciranja in da ne razlikuje med profesionalnim in neprofesionalnim ustvarjanjem, ministrstvu za kulturo očita specialist za družbena omrežja in vplivnostni marketing Jan Macarol Vrabec. "V sodobnem svetu smo pravzaprav čisto vsi mediji in stroka je pričakovala, da bo nov zakon znal ločiti te medijske oblike, da bo znal povedati, kaj so tradicionalni mediji, televizija, radio in ostalo, kar so v končni fazi vplivneži," pove.

Profesionalni vplivneži, ki vsebine distribuirajo z namenom ustvarjanja prihodka, bi morali biti po njegovem vpisani tudi v razvid medijev. Da vplivnež v predlogu zakona ni enak klasičnemu mediju, pa je prepričan novinar, raziskovalec in aktivist Domen Savič. "Predlog zakona, kakor ga jaz razumem, nikjer ne omenja vpisa vplivnežev v razvid medijev, nikjer ne omenja, da je vplivnež enak klasičnemu mediju, ampak vplivneža omenja samo v določenih kontekstih, ki so posledica evropske zakonodaje oz. evropske regulative, ki jo moramo prevesti v slovenski pravni okvir," pojasni.