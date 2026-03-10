Vplivnica z evakuacijskim letom prišla po lasne podaljške in trepalnice

Prišla naj bi z enim od letov, za katere je poskrbela država.

"Nisem v Dubaju, v Sloveniji sem, tako da dajte, da vas malo seznanim. Ja, očitno sem v Sloveniji, nisem ful objavljala, ker sem dobesedno prišla v soboto in jutri grem nazaj, " je v objavljenem posnetku povedala ena od njih.

Kot je povedal nekdanji vodja konzularne službe zunanjega ministrstva Andrej Šter, je sprva mislil, da je posnetek šala ali da je narejen z umetno inteligenco, saj evakuacijski leti niso namenjeni krajšim oddihom v Sloveniji.

"To ni bil en luksuzni polet, kjer vsakdo lahko iztegne noge in si naroči kakšno pijačo po izbiri, ampak so ljudje tam zares bili na avionu zato, ker so se želeli umakniti izstrelkom in bombam, ki so padali!"

Še bolj pa je presenetil razlog, ki ga je vplivnica navedla za odhod v Slovenijo.

"Uspelo nama je priti za dva dni, ker sva oba imela stvari, ki sva jih rabila narediti. Ena izmed teh stvari zame je bila tudi, da sem mogla iti na nove podaljške. Torej moja frizura je sveža zdaj. Ta situacija tam se, predvidevam, še vedno dogaja. Nama je uspelo priti sem s tistim slovenskim letalom."

"Čudaško za nekoga, ki domnevno živi v tistem delu sveta in malo manj kot pljunek na tiste, ki so pa iz težav in stisk res bežali ali pa se umaknili," doda Šter.

Vplivnica sicer redno skupaj z nekaterimi drugimi odgovarja na komentarje, med drugim celo, da je v Dubaju varno in da mediji situacijo napihujejo.

"To so države, ki so sicer vzdrževale privid stabilnosti in miru. Ampak zdaj je marsikakšen duh ušel iz steklenice in tisti, ki ne ve, da je tam vojna ne samo za prvim vogalom, ampak v zraku ... pravzaprav temu težko rečeš, da je vplivnež," je oster Šter.

"Sem tukaj (v Sloveniji) za dva dni. Ker sem mogla nekaj stvari zrihtat, na podaljške sem šla k moji ***, šla sem tudi na trepalnice, ker je začela delat trepalnice, tako da sem nazaj na umetnih trepalnicah. Vse je v redu. Vračava se nazaj jutri in komaj čakam."

Z ministrstva za zunanje zadeve so nam odgovorili, da je bila njihova prioritetna naloga, da so slovenske državljane in državljanke, ki so se znašli na kriznih žariščih, čim prej pripeljali na varno. Nadaljnje odločitve pa, da so v domeni posameznikov.