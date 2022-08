Na OŠ Prevalje vplivnica posnela erotične fotografije: 'Gre za fantazijo'

Policija je potrdila, da je bila v ponedeljek podana prijava, obvestila pa da še zbirajo. Se pa predvsem zastavlja vprašanje - kako je vplivnica - ki služi tudi z objavo erotičnih fotografij na platformi OnlyFans - prišla v šolo. "V šolo ji je bil omogočen vstop in sicer ji je to omogočila oseba, ki na šoli ni zaposlena , vendar ima ta oseba ključ do šole in lahko vstopa v šolo," še pojasni.

Konec preteklega tedna je ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje Andreja Tinta sprejela sporočilo - skupaj s fotografijo - posneto v šolski učilnici - brez vednosti šole. "Ko sem se prepričala, da so fotografije res nastale na naši šoli sem podala prijavo na policijo, in na občino, obvestila sem tudi inšpektorat za šolstvo," pojasnjuje ravnateljica.

Ana Pusovnik, ki je tudi sama obiskovala prav prevaljsko osnovno šolo, danes pred kamero ni želela. V telefonskem pogovoru nam je dejala, da ni bil njen namen, da se s slik vidi da so posnete v šoli . Priznala je tudi, da bi jih lahko posnela tudi v studiu. Na vprašanje -ali se ji snemanje erotičnih fotografij v šolski učilnici zdi primerno pa odgovarja, da gre za erotično fantazijo. Fotografije so bile posnete v času počitnic, otrok takrat v šoli ni bilo.

A prav vplivnice imajo vedno večji vpliv na otroke in mladostnike, naloga odraslih pa je, da se o tovrstnih aktualnih temah spregovori z otroki. Tjaša Bertoncelj s Tom telefona pravi: "Tudi če so bile te fotografije, ki so bile objavljene v šolskem okolju, pravzaprav namenjene odraslim."

Vidijo pa jih tudi otroci, ki se primerjajo s spletnimi vplivneži. Na drugi strani pa tudi vedno slabša samopodoba med mladostniki - situacijo je tako nujno treba postaviti v kontekst. Bertonceljeva še dodaja: "Pogovoriti se moramo o tem, kaj je pravzaprav realno in kaj se prikazuje na spletu. Na spletu se uporabljajo filtri, situacije so lahko tudi zaigrane, da je vse lepo in super in objave so plačane." Ravnateljica še napoveduje, da se bodo o tem pogovorili tudi z učenci.