Pokukali smo v koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade

Med drugim v njem bodoča vladna koalicija obljublja, da bodo opustili vse prekrškovne in kazenske postopke, ki so bili sproženi proti posameznikom in posameznicam zaradi kršitev protikoronskih ukrepov. "Posebno pozornost bomo namenili varovanju pravice do protesta in javnega izražanja mnenja. Država mora opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke v zvezi z javnim izražanjem mnenja in javnim zborovanjem," so zapisali.

Do leta 2030 bi v okviru Stanovanjskega sklada in drugih modelov financiranja zagotovili 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030. Hkrati pa bodo pregledali tudi zakonske možnosti, da država občinam omogoči, da omejijo rast najemnin stanovanj, ki se oddajajo na trgu. "S tem bi odpravili oderuške najemnine in vnaprej preprečili špekulativno gradnjo, ki povzroča gentrifikacijo in s tem povezane škodljive družbene in ekonomske posledice," so zapisali.