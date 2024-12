'Vprašamo se, kaj se dogaja v slovenski policiji, vsekakor nič dobrega'

Na seji odbora DZ jih bo med drugim zanimalo, ali je bila policija obveščena, da se ta umor pripravlja, predvsem zaradi plakatov, ki so bili razobešeni po Ljubljani in ki so umor "nekako napovedovali". "Vprašamo se tudi, kaj se dogaja v slovenski policiji, vsekakor nič dobrega, da se prizori, ki smo jih včasih gledali samo v akcijskih filmih in kriminalkah, zdaj dogajajo tudi na naših ulicah," je dejal.

Spomnil je tudi na izjavo predsednika vlade, "da ne zaupa policiji", saj obstaja možnost, da so podatki o njegovem zasebnem življenju odtekali iz Centra za varovanje in zaščito. Na to je opozorila tudi tožilka v zadevi Kavaški klan. Premier je s tem po mnenju Cigler Kralja "postavil pod vprašaj sposobnost slovenske policije, da bi zagotavljala varnost".

Dodatna pojasnila bodo zahtevali tudi glede neprijavljenega zbiranja ljudi na območju BTC Ljubljana v preteklem tednu, kjer so po besedah Cigler Kralja ljudje "nenapovedano, nedovoljeno in nezakonito zaprli cesto in streljali v zrak", ob tem pa dogajanje snemali in ga objavljali na družbenih omrežjih. Ob tem so vihteli tuje zastave in jih polagali na policijska službena vozila, kar je "nedostojno in nezakonito ter žalitev za uslužbence naše policije".

Policijska uprava Ljubljana bo sicer več pojasnil v zvezi s shodom podala danes ob 15. uri.