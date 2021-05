'Kdaj bomo en vozni pas za motorni promet odstopili mikromobilnosti?'

Ko govorimo o mobilnosti, o bolj zelenih oblikah prevoza, beseda največkrat teče o zamenjavi vozil na notranje izgorevanje z električnimi. Na eni strani so zagovorniki elektrike, ki v ospredje postavljajo čisti zrak, a hkrati nimajo konkretnih odgovorov, kako zagotoviti dovolj 'čiste' elektrike. Na drugi strani so ljubitelji dizla ali bencina, ki se sklicujejo na sodobne motorje, češ da so izpusti plinov minimalni in mnogo manj škodljivi kot včasih.

Zato je podatek, ki ga navaja Avto moto zveza Slovenije (AMZS), spodbuden. V naši državi uporaba koles in drugih oblik osebne mikromobilnosti, predvsem v mestih, narašča. To potrjujejo tudi predstavniki v slovenskih mestnih občinah. Navdušeni so, da so meščani tako dobro sprejeli sisteme najemov koles in da lahko širijo mrežo postaj.

To potrjujejo številke. Od samega zagona sistema, 12. maja 2011, ko so postavili 30 postajališč s 300 kolesi, je sistem Bicikelj priljubljen, ocenjujejo na MOL: "Že prvi dan smo našteli 787 izposoj, do danes pa si je kolesa izposodilo več kot 217.000 uporabnikov, ki so skupaj opravili že blizu osem milijonov voženj. Praktično vse vožnje so bile krajše od ene ure in torej za uporabnike brezplačne."

Zazrimo se najprej v naše glavno mesto. V sredo so odprli novo postajališče za kolesa na Prušnikovi ulici, pri križišču s Celovško cesto. V sistemu Bicikelj je zdaj 73 postaj s 730 kolesi, do konca letošnjega leta jih bo vanj predvidoma vključenih več kot 80 z več kot 800 kolesi, so nam sporočili predstavniki iz Mestne občine Ljubljana (MOL). Kot so zatrdili, je Bicikelj veliko pripomogel k porastu deleža poti, opravljenih s kolesom v Ljubljani. "V zadnjih desetih letih lahko opazimo rastoč trend kolesarskega prometa, kar je razvidno tudi iz kolesarskih letopisov MOL," so zatrdili.

Odprtja nove postaje se je udeležil tudi župan Ljubljane Zoran Janković , ki je izpostavil, da se v MOL zavedajo, da je kolesarjenje za okolje in zdravje najboljša oblika mobilnosti. "Zato vseskozi posodabljamo kolesarsko infrastrukturo in tako skrbimo, da je kolesarjenje še varnejše in prijetnejše," je dejal.

Kranjčani so se v ponedeljek razveselili nove pridobitve – vrata je odprl novozgrajeni objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM). V njem bodo tako domačini kot obiskovalci Kranja lahko dobili osnovne informacije o uporabi trajnostnih načinov vsakodnevnega potovanja po in v okolici Mestne občine Kranj (MOK) ter se vpisali v sistem za izposojo koles ali souporabo vozil. "Obenem bo to tudi hitra popravljalnica koles," so pojasnili v MOK, ob tem pa izpostavili, da je center namenjen vsem uporabnikom javnega prevoza, kolesarjem, pešcem, invalidom ter uporabnikom souporabe vozil. "Na voljo bodo tudi parkirne in turistične informacije," so še poudarili.

Center trajnostne mobilnosti v Kranju je sodobno zasnovan etažni objekt z zeleno streho v skupni površini 173 kvadratnih metrov. V bližini so javno parkirišče in parkirišča za souporabo e-vozil.

V centru, ki ga bo upravljalo podjetje MM Ibis, bodo občasno organizirali tudi delavnice za varno kolesarjenje in pravilno ravnanje s kolesi. Učili bodo, kako se uporablja sistem KRsKOLESOM/Gorenjska bike, izobraževali o prometni varnosti in trajnostni mobilnosti, sprejemali bodo pobude in predloge občanov s tega področja. "Kranj postaja center digitalizacije in sodobnih tehnologij. Je pametno mesto, v katerem smo se zavezali trajnostni mobilnosti," je dejal v ponedeljek na odprtju župan MOK Matjaž Rakovec .

Julija lani se je še razširil v okviru enotnega sistem izposoje koles Gorenjska bike, ki je vzpostavljen v petih gorenjskih občinah – poleg kranjske še v občinah: Naklo, Radovljica, Tržič in Jesenice. "Skupno je na razpolago 245 koles, več kot polovica od teh s pomožnim električnim pogonom, izposoditi pa si jih je mogoče v vsaki od navedenih občin z veljavnim mesečnim ali letnim paketom," so zadovoljni v MOK.

Najprej je MOK postavila šest postaj v okolici mestnega jedra. Ker je zanimanje za izposojo koles preseglo vsa pričakovanja, so začeli s širitvijo sistema, ki brez sofinanciranja z evropskimi sredstvi in brez donacij lokalnega gospodarstva ne bi bila možna v tolikšni meri in obsegu. "Zdaj namreč sistem obsega skupno 28 elektrificiranih postaj. V njem je 75 električnih in 95 navadnih koles," so pojasnili na MOK.

KRsKOLESOM je postal bolj popularen v letu 2018, ko so v sistem uvedli električna kolesa. Kot pravijo na MOK, je zanimanje preseglo vsa pričakovanja, saj so zabeležili blizu 27.000 izposoj. "V letu 2019 smo zaradi porasta vandalizma na električnih kolesih podražili pakete, saj se je število uporabnikov in samih izposoj v primerjavi z letom 2018 skoraj prepolovilo. Lansko leto pa smo zaradi epidemioloških razmer in dokaj slabega vremena zabeležili dokaj slabo sezono, a upamo, da se bo že letos izboljšala," so razložili in dodali, da letos načrtujejo, da bodo v sistem dodali še dva trikolesnika.

Sistem KRsKOLESOM bodo v Kranju sicer širili zelo previdno, saj je treba upoštevati stroške vzdrževanja in dejstvo, da je sistem primeren predvsem v gosto naseljenih območjih, manj pa v primestnih naseljih, kjer imajo vsi svoja kolesa in tudi prostor za shranjevanje, so razložili v MOK.

Sistem izposoje koles v Novi Gorici bo zaživel konec prihodnjega tedna

Mestna občina Nova Gorica (MONG) je decembra 2020 imela vse pripravljeno za zagon sistema izposoje koles v mestu, katerega izbrani ponudnik je podjetje Nomago, vendar se je zaradi epidemije odprtje zamaknilo. "Uporabnikom bo na osmih postajališčih v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici na voljo 37 koles, od tega 26 navadnih in 11 električnih,"so zagotovili na MONG, kjer si želijo, da bi izposoja v prvi vrsti zaživela med lokalnim prebivalstvom in turisti za opravljanje vsakdanjih obveznosti, opravkov, ogledov, saj bi na tak način znatno pripomogli k razbremenitvi mesta z avtomobilskim prometom za krajše razdalje.