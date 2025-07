Vprašanje kastracije pujskov deli javnost

"Tovrstni posnetki, čeprav velikokrat izkrivljajo dejansko situacijo, predstavljajo dobro podlago za kakovostno diskusijo in pluralnost mnenj. Pod pogojem, da so deležniki nanjo pripravljeni in so zagovorniki tega ali onega stališča pripravljeni nasprotno stran poslušati. Vendar pa je težko pričakovati konstruktivno debato v laični javnosti, če zanjo ni pripravljena niti stroka," je v odzivu na objavo posnetkov zapisal Janko Skok s katedre za živinorejo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

Kot je poudaril, je nemalokrat gnev javnosti v primeru objave tovrstnih posnetkov upravičen, do določene mere je tako tudi v soboto objavljenih posnetkih. Ti prikazujejo postopek kastracije, "ki vsekakor ni bila izvedena povsem strokovno korektno". Čeprav je določba v noveli, ki prinaša prepoved kirurške kastracije pujskov do sedmega dneva brez uporabe anestezije in analgezije po njegovih besedah všečna, "pa zadeva ni povsem preprosta in enoznačna", je izpostavil.

Stroka si prizadeva za povečanje standardov dobrobiti živali, je zatrdil Skok, a dodal, da se lahko z ad hoc uvedbo omenjene določbe v zakon povzroči več problemov kot rešitev.

"Strogo gledano bi bil z vidika dobrega počutja in zaščite živali edini merodajen ukrep takšen, ki bi odpravil kastracijo kot tako," je zapisal. Kot primer za to je omenil rejo merjascev, ki pa bi zahtevala podporo države pri urejanju trga, ureditev metodike razvrščanja in ocenjevanja mesnatosti trupov na klavni liniji ter probleme z agresivnim vedenjem in slabšo kakovostjo mesa. Možna naj bi bila tudi imunokastracija, ki da je sicer boljša s strani dobrobiti, nastajajo pa stroški z vakcinacijo, problemi z menedžmentom črede ter slabo sprejemljivostjo javnosti za to alternativo pri nas.