Vprašanje za milijardo evrov: koliko bo Slovenija dejansko namenila za obrambo?

Slovenija se je v deklaraciji Nata zavezala k petim odstotkov BDP do leta 2035, vendar premier Robert Golob poudarja, da obstajata "dve pomembni varovalki", ki omogočata fleksibilnost. Kot pravi, bo leta 2029 opravljena ponovna ocena potrebnih izdatkov, poleg tega pa poudarja možnost vključitve civilnih projektov v obrambne izdatke: "Praktično vsaka država lahko po svoji poljubni izbiri uvršča tudi civilne projekte v to razliko." Ta prilagodljivost naj bi Sloveniji olajšala doseganje zahtevanih ciljev.

"Verjemite mi, tudi zame bi bilo povsem nesprejemljivo dati pet odstotkov za orožje," je za oddajo 24UR ZVEČER poudaril Golob. Kot pravi, Slovenija ostaja pri zavezi iz leta 2014, da bo do leta 2030 za orožje in vojsko namenila dva odstotka BDP.

Na vprašanje, ali bo vlada ignorirala zahteve Nata, Golob odgovarja, da bo Slovenija izpolnila zastavljene cilje: dva odstotka letos in tri do leta 2030. Izpostavil je, da je to dogovor celotne koalicije in da bodo to zavezo spoštovali. O morebitnih nadaljnjih zavezah se bodo pogajali kasneje. "Sedaj je na nas, da najprej izpolnimo to, čemur smo se zavezali," je dejal.

Zavrnil je špekulacije, da bi izdatki za obrambo ogrozili socialno državo in zagotovil, da vlada ne bo rezala socialnih izdatkov, da bi namenila več za orožje. Dodal je, da se bo država, če bo potrebno, dodatno zadolžila.

Ne glede na razdvajanja znotraj koalicije in podporo SD pobudi Levice za referendum glede tega vprašanja, Golob zatrjuje, da je ključnega pomena enotna vizija poti Slovenije. "Na koncu smo imeli skupen pogled," je dejal.

Poslanec Levice, Matej Tašner Vatovec, pa je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da Slovenija ne sme poklekniti pod pritiski Nata in da mora ohraniti odgovornost do svojih državljanov. Prepričan je, da Slovenija ne more in da ni potrebe, da troši toliko za obrambo, saj ima pred seboj veliko prioritetnih projektov. Pritrdil je oceni premierja, da je koalicija trdna, a priznava, da so odnosi krhki, na kar nakazuje podpora SD referendumu o obrambnih izdatkih. Pojasnil je, da so referendum predlagali, ker verjamejo, da bi o tako pomembnih potezah morali odločati ljudje.

Vatovec je izpostavil, da Slovenija že zdaj vlaga rekordne zneske v oboroževanje. "Mislim, da smo tam blizu 1,4 odstotka BDP in to je za nas res dovolj," pravi poslanec Levice.

