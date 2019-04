Vprašljivi maturantski izleti: agresivna promocija, visoke cene in prazne obljube

Prepuščeni smo bili sami sebi, ostali smo brez strokovnega vodenja in brez obljubljenih ogledov pomembnih turističnih točk.Takšni so vtisi številnih dijakov, ki so se na maturantski izlet odpravili s turistično agencijo Mondial Travel.

15.000 dijakov vsako leto zakoraka v četrti letnik, pred maturo – zrelostnim izpitom. Pred tem pa pride na vrsto še nora zabava. Za maturantski izlet običajno odštejejo okoli 500 evrov. Pod črto gre torej za milijonski posel oziroma veliko pogačo, kjer zadnja leta največji kos odreže prav agencija Mondial Travel. Ta naj bi, kot so opozorili starši, zaradi prepovedi vstopa v šole, svoje izlete tržila kar prek polnoletnih dijakov. Čeprav so sprva obljubljali, da cena potovanja ne bo presegla 500 evrov, so na koncu z doplačili nekateri plačali še enkrat več, razkrivata razočarana dijaka. "Promocija je na začetku zelo agresivna, straši se dijake, da če ne bodo plačali prvih obrokov takoj, ne bodo mogli iti," pravi dijak. Maturantski izlet FOTO: Shutterstock Mondial naj bi za trženje svojih izletov aktiviral kar dijake in jih v zameno seveda tudi nagradil. "Tisti, ki pobira prijave v imenu razreda, gre potem za neko nižjo ceno na izlet." "Ne drži, strogo, še enkrat ponavljam, ne drži tole," pa trdi Andrej Kačič, izvršni direktor Collegium Mondial Travel, ki poudarja, da je cena povprečnega maturanskega izleta 440 evrov in je primerljiva s konkurenčnimi ponudbami. A kot sta povedala dijaka, ki sta se poleti z Mondialom odpravila v Grčijo, nato sledi neprijetno presenečenje. "Jaz sem mislila, da bo izlet stal največ 500, 600 evrov, na koncu pa se cena dvigne tudi na 1000 evrov," pravi dijakinja. Tam se kupujejo zapestnice oziroma doplačila, brez teh doplačil praktično polovice izleta ne moreš doživeti. Brez doplačil namreč ni vstopa v diskoteke, ni zabave – ta pa je daleč najpomembnejša, če ne edini atribut mondialovih izletov, pravita. V imenu alkoholiziranosti potnikov oziroma dijakov potem naslednji dan sproti odpovedujejo posamezne odseke izletov in tako pridejo ceneje skozi, še pravi dijak. "Velikokrat sem imela občutek, da je neorganizirano, da smo prepuščeni sami sebi. Nekateri so celo ostali na ladji, čeprav bi morali iti že dol in se odpeljali na nek drug otok," trdi dijakinja. Da agencija ni izpolnila svojih obljub so dijaki obvestili tudi tržni inšpektorat, ki pa po njihovem mnenju na podlagi ohlapno zapisanega programa, ni uspel odkriti nepravilnosti.