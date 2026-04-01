Vrača se nostalgija s Super Mariem

Ljubljana, 01. 04. 2026 10.00 pred 27 dnevi 3 min branja

Avtor:
P.R.
Slavna brata Mario in Luigi sta nazaj!

Ta teden bodo kinematografi v znamenju nadaljevanja izjemno uspešne animirane akcijske komedije Super Mario: Galaktični film, ki vrača stare like in predstavi nove.

FOTO: Arhiv ponudnika

Stari junaki, novi obrazi, še večja avantura!

Slavna brata Mario in Luigi se vračata na velika platna z novimi in razburljivimi dogodivščinami v nadaljevanju izjemno uspešnega filma, posnetega po Nintendovih igrah. In če se v težko pričakovanem nadaljevanju vračajo ikonični liki – od Maria, Luigija, princese Peach, Bowserja, Toada in mnogih drugih – se pojavijo tudi povsem novi junaki, ki obogatijo zgodbo in jo popeljejo v še bolj domišljijske svetove.

Vračajo se vsi legendarni junaki – a tokrat pred njimi stoji povsem nova, še večja misija. Na poti srečajo kopico novih likov, ki odpirajo vrata v neznane svetove in oddaljene galaksije, kjer jih čakajo še bolj razburljive pustolovščine.

Več kot igra. Čista nostalgija.
FOTO: Arhiv ponudnika

"Kot da se vračam k staremu prijatelju"

Tudi glasovi vseh poznanih likov bodo isti kot v prvem delu. Pri nas je svoj glas Mariu znova posodil Mirko Medved, Luigija bomo slišali z glasom Mihe Rodmana, princesa Peach je znova Nina Grilc, tudi "slovenski" Bowser bo znova Rok Kunaver. Novemu liku – princesi Rosalini – pa je svoj glas v sinhronizirani različici posodila igralka Lena Hribar Škrlec. Med sinhronizacijo so se prav vsi slovenski igralci nostalgično spominjali slavne video igre, ki so jo igrali kot otroci, in tej energiji posodili glas v filmu.

Vsem slovenskim igralcem, ki so posodili svoje glasove, je sinhronizacija prebudila spomine na otroštvo, ko so z velikim navdušenjem igrali svetovno znano igrico. Nostalgija je tako pospremila tudi njihovo sinhronizacijo, a vsi so občutili izjemno čast, da so lahko bili del filmske upodobitve ene najbolj priljubljenih iger.

"Ko pogledam nazaj in se spomnim tistih časov in kako je sama tehnologija napredovala, pa vendar, Super Mario je igrica 90-ih in snemanje animiranega filma nas zagotovo vse, ki smo jo takrat doživeli, popelje nazaj v otroštvo," razkrije Nina Grilc.

"Z bratom sva imela skupni Game Boy in ena mojih ljubših igric je bil prav Super Mario Land. Po navadi sva igrala v tandemu – eden je igral, drugi je gledal, potem pa sva se zamenjala. Ko pa je bilo treba premagati kakšnega težkega bossa, sem to velikokrat prepustila bratu, sama sem rajši nabirala gobice in kovančke. Tudi zato mi je bilo snemanje še toliko bolj nostalgično, saj sem se lahko na nek način spet vrnila v otroštvo, le da tokrat skozi oči mojega lika, princese Rosaline," pa pove igralka Lena Hribar Škrlec.

Tudi Rok Kunaver je igrico igral na slavnem Game Boyu, ki si ga je sposodil od prijateljev. "Svojega žal nikoli nisem dobil. Včasih pač starši niso mogli izpolniti vseh otroških želja, danes pa se mi zdi, da otroci to kar pričakujejo, kar je slabo. Kakorkoli - občutki gledati risanko, ki je nastala po eni mojih ljubših igric iz otroštva, so bili zabavni. Vrnilo me je v otroštvo in sem se zelo zabaval," še pove Kunaver.

"Mario je bil del otroštva. Tisti občutek, ko si premagoval levele in zbiral kovance, je bil res poseben. Zato je bilo snemanje še toliko bolj nostalgično. Pri prvem delu je bilo vse novo in malo noro, pri drugem pa sem imel občutek, kot da se vračam k staremu prijatelju – in to je nekaj, kar kot igralec res ceniš," pa razkriva Miha Rodman, ki glas posoja Luigiju.

Slavni slovenski Mario Mirko Medved pa ob vsem zaključi: "Kot otrok sem absolutno igral Super Maria, tako da je posojanje glasu tako legendarnemu liku, ki je del pop kulture, velika čast."

Največja naloga zahteva največjo – zvezdniško moč!

In še malce o vsebini drugega dela - potem ko brata vodovodarja Mario in Luigi premagata Bowserja in rešita Brooklyn, se sedaj soočata z grožnjami Bowserjevega sina, Bowserja mlajšega, ki skuša rešiti svojega očeta, ki se je pomanjšal in je v zaporu. Mario mora skupaj s prijatelji ustaviti njegove načrte za prevlado nad svetom. Za rešitev galaksije bo tako potrebna velika zvezdniška moč!

Oglejte si napovednik:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Naročnik oglasne vsebine je Karantanija Cinemas.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
