Vrača se nostalgija s Super Mariem

Slavna brata Mario in Luigi se vračata na velika platna z novimi in razburljivimi dogodivščinami v nadaljevanju izjemno uspešnega filma, posnetega po Nintendovih igrah. In če se v težko pričakovanem nadaljevanju vračajo ikonični liki – od Maria, Luigija, princese Peach, Bowserja, Toada in mnogih drugih – se pojavijo tudi povsem novi junaki, ki obogatijo zgodbo in jo popeljejo v še bolj domišljijske svetove.

Tudi glasovi vseh poznanih likov bodo isti kot v prvem delu. Pri nas je svoj glas Mariu znova posodil Mirko Medved, Luigija bomo slišali z glasom Mihe Rodmana, princesa Peach je znova Nina Grilc, tudi "slovenski" Bowser bo znova Rok Kunaver. Novemu liku – princesi Rosalini – pa je svoj glas v sinhronizirani različici posodila igralka Lena Hribar Škrlec. Med sinhronizacijo so se prav vsi slovenski igralci nostalgično spominjali slavne video igre, ki so jo igrali kot otroci, in tej energiji posodili glas v filmu.

"Ko pogledam nazaj in se spomnim tistih časov in kako je sama tehnologija napredovala, pa vendar, Super Mario je igrica 90-ih in snemanje animiranega filma nas zagotovo vse, ki smo jo takrat doživeli, popelje nazaj v otroštvo," razkrije Nina Grilc.

"Z bratom sva imela skupni Game Boy in ena mojih ljubših igric je bil prav Super Mario Land. Po navadi sva igrala v tandemu – eden je igral, drugi je gledal, potem pa sva se zamenjala. Ko pa je bilo treba premagati kakšnega težkega bossa, sem to velikokrat prepustila bratu, sama sem rajši nabirala gobice in kovančke. Tudi zato mi je bilo snemanje še toliko bolj nostalgično, saj sem se lahko na nek način spet vrnila v otroštvo, le da tokrat skozi oči mojega lika, princese Rosaline," pa pove igralka Lena Hribar Škrlec.

Tudi Rok Kunaver je igrico igral na slavnem Game Boyu, ki si ga je sposodil od prijateljev. "Svojega žal nikoli nisem dobil. Včasih pač starši niso mogli izpolniti vseh otroških želja, danes pa se mi zdi, da otroci to kar pričakujejo, kar je slabo. Kakorkoli - občutki gledati risanko, ki je nastala po eni mojih ljubših igric iz otroštva, so bili zabavni. Vrnilo me je v otroštvo in sem se zelo zabaval," še pove Kunaver.

"Mario je bil del otroštva. Tisti občutek, ko si premagoval levele in zbiral kovance, je bil res poseben. Zato je bilo snemanje še toliko bolj nostalgično. Pri prvem delu je bilo vse novo in malo noro, pri drugem pa sem imel občutek, kot da se vračam k staremu prijatelju – in to je nekaj, kar kot igralec res ceniš," pa razkriva Miha Rodman, ki glas posoja Luigiju.

Slavni slovenski Mario Mirko Medved pa ob vsem zaključi: "Kot otrok sem absolutno igral Super Maria, tako da je posojanje glasu tako legendarnemu liku, ki je del pop kulture, velika čast."