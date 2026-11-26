Novoletni loto se bo odprl v torek, 1. decembra, ob osmi uri zjutraj. Pravila igre bodo podobna lanskim, pravijo na Loteriji Slovenije, a z nekaj izboljšavami in posodobitvami.
Skupna vrednost sklada bo letos presegla 3,9 milijona evrov, v njem pa bo kar 45.507 dobitkov, kar je skoraj trikrat več kot lani.
Žrebanje bo sledilo 1. januarja 2026. V žrebu lahko sodelujejo vsi udeleženci z vplačilom vsaj ene kombinacije, cena posamezne kombinacije pa bo tudi letos znašala deset evrov.
Lani je v samo pičlih osmih dneh praktično izpuhtelo 450.000 loterijskih listkov. V žrebanju so podelili tri glavne dobitke: stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg njih so bile izžrebane še tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje deset let ter 100 gramov naložbenega zlata.
Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je bilo v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.
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