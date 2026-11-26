Novoletni loto se bo odprl v torek, 1. decembra, ob osmi uri zjutraj. Pravila igre bodo podobna lanskim, pravijo na Loteriji Slovenije, a z nekaj izboljšavami in posodobitvami.

Skupna vrednost sklada bo letos presegla 3,9 milijona evrov, v njem pa bo kar 45.507 dobitkov, kar je skoraj trikrat več kot lani.

Žrebanje bo sledilo 1. januarja 2026. V žrebu lahko sodelujejo vsi udeleženci z vplačilom vsaj ene kombinacije, cena posamezne kombinacije pa bo tudi letos znašala deset evrov.