Vrača se Odprta kuhna, organizatorji obljubljajo: Držali se bomo vseh ukrepov

Ob napovedanem sproščanju ukrepov se 21. maja na Pogačarjev trg v Ljubljani vrača tudi priljubljena kulinarična tržnica Odprta kuhna. Kot so sporočili organizatorji, bo potekala "ob sončnih petkih med 10. in 21. uro". V deveti sezoni so jo zasnovali kot platformo za podporo gostinstvu, eni najbolj prizadetih panog v koronakrizi. "Hkrati ostajamo zavezani trajnostni naravnanosti in obiskovalce pozivamo k upoštevanju ustreznih ukrepov, s katerimi bodo težko pričakovana petkova druženja varnejša in bolj sproščena," so zapisali.

"Ljubitelji odlične kulinarike smo v zadnjih letih spremljali izjemno rast in razvoj področij gostinstva in turizma, ki sta bili končno deležni tudi ustrezne prepoznavnosti v svetu, nato pa so se temelji zamajali in mnoge uspešne zgodbe so se skoraj čez noč končale. Čas je, da gostince, ki trdo delajo, podpremo. Verjamem, da ta naloga, ob vseh dobrotah, ki so jih pripravili, ne bo težka," je povedala Alma Kochavy, soustanoviteljica Odprte kuhne. Nova kulinarična obzorja bodo obiskovalci lahko odkrivali z osveženo ponudbo jedi in pijač: "Veseli smo, da se bodo na Odprto kuhno vrnili naši prijatelji, s katerimi sodelujemo že več sezon, ponosni pa smo tudi na novo sklenjena sodelovanja. Sezono bomo začeli z devetimi novimi ponudniki, kasneje pa se jih bo pridružilo še več – novih in povratnikov – med njimi morda tudi kakšna restavracija z Michelinovo zvezdico," je poudaril soustanovitelj projekta Lior Kochavy.

icon-expand Odprta kuhna se vrača v petek, 21. maja. FOTO: Odprta kuhna

Organizatorji poudarjajo še, da je Odprta kuhna "zgled trajnostno naravnane tržnice, ki stremi k zmanjšanju količine odpadkov in njihovemu doslednemu ločevanju, pa tudi k razvoju koncepta ponujanja jedi in pijače v povratni in biorazgradljivi embalaži". Petkova druženja na Pogačarjevem trgu pa bo zaznamovalo še vedno nujno upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Organizatorji obljubljajo, da bodo poskrbeli za ustrezno razdaljo med stojnicami in sedišči, redno razkuževanje vseh površin in možnost brezstičnega plačevanja, obiskovalci si bodo na več mestih lahko umili in razkužili roke, ponudniki pa bodo prav tako upoštevali vse veljavne ukrepe in navodila.

“Prepričani smo, da se bodo tudi obiskovalci Odprte kuhne vedli vestno in odgovorno ter v skladu z zaščitnimi ukrepi, saj so to dokazali že lani. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo v središču Ljubljane ponovno ustvariti to posebno vzdušje, po katerem Odprta kuhna slovi po vsem svetu, in varno uživati v najboljšem, kar imajo ponuditi slovenski gostinci,” je sklenila Alma Kochavy.