Radio Ga Ga se je vrnil

Najboljši odhajajo, mi se vračamo, pravijo ustvarjalci radijskega šova Radio GaGa, ki so premierno štartali v prvo sezono brez legendarnega Saša Hribarja. Radio GaGa - nova generacija, kot se imenuje nova edicija, ne prinaša samo sprememb v načinu dela in postavi ekipe imitatorjev, pač pa tudi nekaj povsem novih likov. Predvsem enega izmed njih bi morali gledalci oddaje 24 UR hitro prepoznati.

Sašo Hribar je v radijskem šovu Radio GaGa ustvaril nekaj večjega od sebe, pravijo ustvarjalci šova s kar 34-letno tradicijo. Novo sezono so odprli z gotovo največjo spremembo doslej - ni več glavnega akterja. A zato so moči združili ostali, se dan pred snemanjem zbrali in kar tri ure pisali scenarij. Sašo bi se zaradi tega najverjetneje režal, so priznali ustvarjalci in se spominjali, s kakšno lahkotnostjo je vajeti šova držal pokojni Hribar.

Novost bodo tudi občasni gostujoči člani zasedbe. Za prvo oddajo se je v ekipo po skoraj 20 letih vrnila Jasna Kuljaj in njena Helena Blagne. "Kamere so povsod in potrebno se je bilo malce počesati, kar se mi včasih za Radio GaGa nikoli ni bilo treba," je stare in nove čase primerjala Jasna.

Sicer pa oddaja ohranja svojo značilno statirično osebnost in ostaja ostra predvsem do aktualnih političnih zgodb. Zato uvaja tudi nov lik, uvožen z naše medijske hiše - voditelja Uroša Slaka.