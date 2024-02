'Vračam uniformo, razveljavljam službeno izkaznico in zapuščam organizacijo'

"Rad sem bil policist in po skoraj 34 letih predanega, strokovnega in zakonitega dela v tej organizaciji s težkim srcem odhajam v pokoj," svoje pismo za javnost začne Boštjan Lindav . Kot smo poročali, se je nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Lindav odločil zapustiti Policijo. "Ideji poštene, strokovne in neodvisne policije sem dal vse. Svoje življenje sem posvetil borbi za boljšo družbo. Kot resnični in ne namišljeni veteran vojne za Slovenijo sem verjel v državo, za katero sem se kot mlad miličnik boril."

V pismu je poudaril, da se v svoji policijski karieri ni nikoli znašel v disciplinskem postopku. Opomnil je, da je že leta 2021 brez pomisleka stopil pred parlamentarno preiskovalno komisijo in izpostavil zlorabe znotraj Policije v tistem času. "Čeprav smo bili takrat z ekipo deležni posebnega tretmaja v Tacnu, smo vztrajali, ker se vsaj nekateri od nas nikoli nismo pripravljeni ukloniti konformizmu in strahopetno slediti navodilom politike." Ko je junija 2022 prevzel vodenje Policije kot vršilec dolžnosti, je odgovornost "vpletenih iskal izključno na podlagi zakonodaje, ne po pričakovanjih politike oziroma predsednika vlade", je zapisal.

"Kar sem decembra 2022 zapisal v svojem poročilu predsedniku vlade, drži, za vsemi zapisanimi in izrečenimi besedami stojim. Brez pomisleka sem svoje doživljanje izpovedal na preiskovalni komisiji oktobra 2023. Kljub temu, da so že takrat do nas tako ali drugače prihajale informacije, da naju bodo z bivšo ministrico za notranje zadeve zaradi pričanja uničili in medijsko oblatili, sva povedala, kar je bilo treba povedati." Dejal je, da se proti njemu in bivši ministrici Tatjani Bobnar v zadnjem letu vodijo akcije "diskreditacije, manipulacije in laži ter dokončna profesionalna likvidacija".

"Zastrašujoče in zaskrbljujoče je dejstvo, da sva vsega tega deležna zgolj zato, ker sva v demokratični državi opozarjala na nepravilnosti in zlorabe politične oblasti," je zapisal v pismu in dodal, da gre za sprego politike, birokratov in medijev. "In v tej spregi ne dovolim, da me z režiranim konstruktom, s strani tožilstva gotovo nevzdržnim sumom storitve kaznivega dejanja, z grožnjo suspenza in krivdno razrešitvijo vrže iz Policije. Ne dovolim."

Omenil je tudi objave o kazenski objavi Save zoper njega in bivšo ministrico ter zapisal, da Sova sodeluje pri političnem obračunavanju z njim in Bobnarjevo. "Resnično se ne piše nič dobrega boju zoper korupcijo v državi, kjer se preganja in obračunava z ljudmi, ki opozorijo na nepravilnosti. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se preganja in obračunava s posamezniki, tudi z zlorabami državnih organov in medijev, samo zato, da se odvrne pozornost od tistega, ki je po mojem mnenju prekoračil svoja pooblastila in pristojnosti in kršil zakon o integriteti."

Lindav je prepričan, da sedanji direktor Policije Senad Jušić ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta.

"Vedno sem zagovarjal in ravnal tako, da je politika, bodisi desna, leva ali vmesna, ostala pred mojimi vrati. Avtonomnost Policije, ki je bistvena za njen obstoj in za kar sem večkrat zastavil svoje ime, je danes več kot očitno na izjemno veliki preizkušnji. Zavedam se, da je tako mene kot bivšo ministrico kariere stala ravno ta načelna drža in brezkompromisno zavračanje kakršnih koli političnih vplivov na avtonomno delo Policije." Lindav ocenjuje, da je gonja proti njemu "kontinuirana in zelo intenzivna".

Svojo odločitev je označil za ločitev in ne umik. "16. 2. 2024 nastopim poklicno upokojitev na podlagi mojega predloga delodajalcu za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Nimam milijona za 'blef', niti 'blefiranje' ni moj način življenja. Sem oče dvema gimnazijcema in študentki. Zato poklicna upokojitev. Kot zlato padalo v nevzdržni situaciji in vse prej kot posledica načrtovanega zaključka kariere. Vračam uniformo, razveljavljam službeno izkaznico in zapuščam organizacijo," je zaključil Lindav.