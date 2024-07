'Vračanje migrantov mora biti učinkovito in trajno'

Migracije so bile ob boju proti organiziranemu kriminalu glavna točka razprav v madžarski prestolnici, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Glede prihodnosti sodelovanja v EU je Poklukar povedal, da je nov zakonodajni okvir, sprejet v okviru pakta o migracijah in azilu, glavno vodilo pri soočanju z neregularnimi migracijami.

Skupaj s kolegi je ob tem poudaril pomen celovitega pristopa k upravljanju z migracijami, ki mora vključevati sklepanje ustreznih partnerstev s tretjimi državami, boj proti tihotapskim mrežam ter zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za vse aktivnosti.

Poklukar je ob tem izpostavil pomen vračanja migrantov, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje. Dejal je, da bi to moralo biti učinkovito in trajno. Ob tem je komisijo pozval k aktivnejši vključitvi in nudenju pomoči pri vračanju državam Zahodnega Balkana, so sporočili.

Na področju boja proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi je izrazil željo, da bi evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex čimprej zaključila pogajanja z vsemi partnerji na Zahodnem Balkanu in začela delovati operativno.

Glede organiziranega kriminala pa je menil, da bi bilo na ravni EU treba uskladiti zakonodajo, saj bi na tej enotni osnovi lažje preiskovali čezmejni organiziran kriminal. "Za uspešen boj proti organiziranemu kriminalu sta ključna mednarodno sodelovanje in pravočasna izmenjava operativnih informacij. Hitri izmenjavi informacij moraTA slediti njihova analiza in boljše povezovanje, ukrepom policijskih organov pa učinkovit pravosodni odziv," je v razpravi povedal minister.