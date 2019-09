Vračanje Slovencev iz Venezuele se bo začelo v nekaj tednih

V Venezueli že več let vlada huda gospodarska kriza z lakoto in čeprav je več držav kot začasnega predsednika priznalo opozicijskega voditelja Juana Guaidoja , ZDA pa so uvedle vrsto sankcij proti vladi predsednika Nicolasa Madura , se ta oklepa oblasti in podaljšuje krizo.

"To jim bomo omogočili in bomo zanje poskrbeli. Je pa matično ministrstvo, ki je pristojno za to področje, urad za Slovence po svetu, seveda pa tu sodelujejo tudi številni drugi resorji, ne le ministrstvo za zunanje zadeve," je dejal.

"Repatriacija Slovencev iz Venezuele se bo zgodila kmalu. Skušamo jo organizirati v vseh podrobnostih, kajti ne gre za enostaven načrt in izvedbo, vendar delovna skupina znotraj vlade intenzivno pripravlja načrt in v nekaj tednih se bo začelo dogajati,"je dejal Miro Cerar in dodal, da gre po zadnjih podatkih za vsaj 55 Slovencev, ki se želijo vrniti.

Z letali slovenskega letalskega prevoznika Adrie Airways se Slovenci iz Venezuele trenutno niti ne bi mogli vrniti, ker je družba zaradi dolgov prekinila skoraj vse polete. Na vprašanje, na kakšen način se bodo v teh okoliščinah vrnili, je Cerar izrazil obžalovanje, za to, kar se dogaja z Adrio Airways. "Iščemo alternativne možnosti za naše mednarodne obveznosti, pa tudi nasploh, da ne bi naši ljudje in tujci, ki prihajajo v Slovenijo, utrpeli prevelike škode na račun odpovedi poletov," je dejal minister.

Slovenija glede Irana povsem usklajena s stališči EU

Ena od osrednjih neformalnih tem na tokratnem zasedanju svetovnih voditeljev v New Yorku so odnosi med Iranom in ZDA, ki se poslabšujejo, odkar je ameriški predsednik Donald Trump odstopil od iranskega jedrskega sporazuma.

Cerar je dejal, da je Slovenija glede Irana povsem usklajena s stališči EU. "To pomeni, da si želimo, da se vse napetosti umirjajo, da se konflikt ne stopnjuje in ne povzroča nevarnosti. Zavzemamo se za to, da bi se iranski jedrskih sporazum ohranil, ker je v korist miru, sodelovanja in predvsem v korist Evrope in tudi Slovenije," je dejal.

Cerar pravi, da ima Evropa najbolj konstruktivno stališče, je objektivna in opozarja obe strani, da ne smeta iti v skrajnosti, da ne pride do oboroženega spopada.

Na vprašanje, ali se ni prav v primeru Irana pokazalo, da je evropska diplomacija brezzobi tiger, pa je Cerar menil nasprotno. "EU je tista, ki je zaenkrat preprečila, da ta zadeva ne bi popolnoma razpadla. Res je, da Iran v tem trenutku odstopa od sporazuma in res je, da so ZDA od njega že odstopile. To je nekaj, kar Evropa ne more preprečiti, je pa preprečila, da bi se sporazum popolnoma porušil," je dejal in opozoril na mehanizem, ki bi evropskim podjetjem omogočil poslovanje z Iranom mimo ameriških sankcij.