Vračanje volka v Alpe: koga ogroža volk ter kdo ali kaj ogroža volka?

V Triglavskem narodnem parku živi okoli 10 risov, stalno pet do 10 rjavih medvedov in okoli 20 volkov. Zadnje analize stanja populacije kažejo, da je volk postal stalni prebivalec naših Alp. Njegova populacija se hitro širi, v parku pa beležijo tudi strm porast škodnih primerov, ki jih povzročajo volkovi. Volk ni več le občasni gost, zato v TNP opozarjajo vse pristojne, da se intenzivno vključijo v soočanje z izzivi, ki jih prisotnost volka predstavlja za ljudi, ki tam živijo.

Sredi tedna je na Bledu potekala 8. seja sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP), na kateri so obravnavali aktualno problematiko velikih zveri na območju parka. Na seji so sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, zavodov in institucij, od katerih si v TNP želijo sodelovanja za omilitev težav, saj se zaradi širjenja populacije volkov hitro povečuje tudi število škodnih primerov.

icon-expand Volčji mladiči na Jelovici septembra letos. FOTO: BF Oddelek za biologijo

Volk: iz začasnega v stalnega prebivalca naših Alp Stanje velikih zveri v slovenskem alpskem prostoru je predstavil Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot je dejal, podobno kot drugod po Evropi tudi pri nas beležimo rast in prostorsko širitev populacij medveda in volka, ki se vračata na območja, ki sta jih zgodovinsko poseljevala. Je pa ta proces zlasti hiter pri volku, za katerega so značilne dolge mladostne disperzije in skokovito širjenje populacij, pravi Srbinšek in dodaja, da je v zadnjih letih v Sloveniji zlasti izrazita širitev v alpski prostor, kjer ob stiku dinarske populacije z alpsko in širitvijo volkov po vzhodnih italijanskih Alpah prihaja do kolonizacije iz obeh smeri. V zadnjih letih tako beležijo že tri reproduktivne trope v Alpah s pričakovanjem, da bo številčnost v prihodnje še naraščala. Kot je prepričan Skrbinšek, je treba začeti volka v Alpah razumeti kot stalnega prebivalca in ne le kot občasnega gosta in se začeti intenzivno soočati z izzivi, ki ga njegova prisotnost predstavlja za ljudi, ki tam živijo.

Populacija volkov, ki je v Alpah izumrla v začetku 20. stoletja, se od devetdesetih let prejšnjega stoletja naravno širi nazaj v Alpe. Sistematično spremljanje volkov se je začelo leta 2010. Med letoma 2010 in 2011 je bila ocenjena velikost populacije volkov v Sloveniji med 34 in 42 osebki. Zadnja razpoložljiva ocena velikosti populacije izhaja iz sezone spremljanja 2018/2019. Ocenjeno je bilo, da je v Sloveniji od 86 do 110 volkov (brez čezmejnih posameznikov), ki tvorijo 14 tropov. Prav v teh letih je prišlo do hitrega preskoka v prostorski širitvi populacije volkov. Najprej so v alpskih in predalpskih regijah odkrili tri pare volkov, s pomočjo metode izzivanja tuljenja pa je bila leta 2019 zaznana prisotnost treh novoustanovljenih tropov volkov.

V Alpah večinoma medvedji samci Po drugi strani je širitev medveda znatno počasnejša, opozarja Skrbinšek. Čeprav se je populacija medvedov v zadnjem dobrem desetletju povečala, poteka vrnitev te velike zveri v Alpe počasi, Skrbinšek pa to pripisuje vedenjski značilnosti samic, ki praviloma ostanejo blizu domačega okoliša svojih mater in jih redko beležijo v daljinski disperziji. Čeprav številčnost medvedov zahodno od avtoceste Ljubljana–Koper narašča, ostaja reproduktivni del populacije medveda v predalpskem svetu, medtem ko v Alpah beležijo izključno samce. Lahko pa pričakujemo, da se bodo v naslednjih letih v Alpah začele pojavljati tudi samice, širitev reproduktivne populacije pa bo verjetno še vedno počasna, ocenjuje Skrbinšek. Populacija risa se krepi, v TNP 'kraljujeta' Tris in Lenka Urša Fležar in sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije ter Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so pripravili predstavitev risa v alpskem prostoru. Fležarjeva je opozorila na krepitev populacije risa. V Triglavskem narodnem parku živita risa Tris in Lenka, delno pa na to območje zahajata tudi risa Zois in Aida, ki sicer živita na območju LD Nomenj Gorjuše. Pri prvem paru je bila reprodukcija potrjena enkrat, pri drugem pa dvakrat. V predstavitvi so poudarili, da v prehrani risa kar 80 odstotkov popisanega plena v Alpah predstavlja srnjad. Veliko zahvalo za širitev in ohranitev populacije risa v Sloveniji ima projekt Life Lynx, da se je ris doselil v Alpe, pa gre velika zahvala tudi lokalni skupnosti ter dobremu sodelovanju z lovskimi družinami in narodnim parkom.

icon-expand Tris je prvi ris, ki je iz Romunije prišel na Gorenjsko, kot kaže, pa so ga prevzele lepote samice Lenke in našega največjega zaščitenega parka. FOTO: Miha Krofel

Dve tretjini škodnih dogodkov povzroči volk Peter Razpet in Blaž Černe z Zavoda za gozdove Slovenije sta analizirala škodne dogodke in izvedene ukrepe. Na območju Triglavskega narodnega parka in Lovišča s posebnim namenom (LPN) Triglav po besedah Černeta beležijo približno 40 škodnih primerov na letni ravni po velikih zvereh in šakalu. Praktično vsa škoda je povzročena na drobnici, pretežno na ovcah. Na dveh tretjinah škodnih primerov je povzročitelj volk, predvsem na primorski strani pa se mu pridružuje še šakal. Škodnih primerov po medvedu je približno desetina. Dokazljiva ocenjena škoda znaša v zadnjem letu približno 15.000 evrov za 123 živali. Velik problem pa je tudi veliko število pogrešanih živali, ki niso deležne odškodninske obravnavane. Vse to vodi v opuščanje planinske paše, je opozoril Černe, ki od pristojnih pričakuje hitrejše odločanje pri obravnavi škodnih primerov, izplačilu škod in obravnavi pobud za odstrel.

Po letu 2017 število napadov volkov na domače živali (večinoma ovce in koze) narašča. V zadnjih nekaj letih se je povečalo tudi število napadov volkov na večjih pašnih živalih (večinoma govedo). Poleg tega prostorska širitev volkov v predalpske in alpske regije predstavlja nov izziv za zaščito velikih gorskih pašnikov, zlasti pašnikov, ki so tudi priljubljena rekreacijska destinacija. Poleg tega je vrnitev volkov v alpske regije vzbudila močne občutke strahu v lokalnih skupnostih, ki niso vajene stalne prisotnosti volkov.

Namesto obtoževanja iskanje učinkovitih rešitev Za upravljanje z velikimi zvermi v TNP je zadolžen Andrej Arih, ki je dejal, da v Triglavskem narodnem parku živi okoli 10 risov, stalno pet do 10 rjavih medvedov in okoli 20 volkov. Kot je izpostavil, so glavni cilji upravljanja z velikimi zvermi vzdrževati čezmejno ekološko povezanost, zagotavljati preprečevalne ukrepe za zmanjšanje konfliktnih dogodkov, vzpostaviti pogoje za sobivanje z velikimi zvermi, izboljšati odnos javnosti in sprejemljivost do velikih zveri ter vzpostaviti in vzdrževati učinkovito medsektorsko sodelovanje. Glede preprečevanja oziroma zmanjševanja konfliktnih dogodkov je Arih dejal, da gre za problematiko, ki jo je treba prednostno razreševati: "Pričakujemo, da bodo vsi sektorji, ki so s področjem upravljanja z velikimi zvermi kakor koli povezani, k temu aktivno pristopili in da bomo skušali poiskati neke res učinkovite rešitve za zmanjšanje konfliktnih dogodkov," so njegovo izjavo povzeli na STA in dodali, da si Arih želi, da bi storili korak naprej, saj se po njegovih besedah vrtijo v začaranem krogu in glede pristojnosti s prstom kažejo drug na drugega.

icon-expand Poleg nezakonitega ubijanja je glavna naraščajoča nevarnost za slovensko populacijo volkov tudi križanje volka s psom. Čeprav ta pojav ni tako resen kot v nekaterih drugih državah, so pred kratkim že zaznali dva tropa križancev. FOTO: Shutterstock

Hubert Potočnik z Biotehnične fakultete v Ljubljani pa je predstavil načine, kako preprečevati konfliktne dogodke v Alpah. Kot je dejal, je volk velik plenilec, pri nas glavni del njegovega plena predstavljajo jelenjad, srnjad, pa tudi divji prašič in domače pašne živali, kjer lahko pride v stik z njimi. Za alpska območja z razpršeno planinsko pašo za zdaj ni enostavnih visoko učinkovitih metod za preprečevanje konfliktov, opozarja Potočnik in dodaja, da se da z uporabo kombinacije različnih načinov ter ustreznimi sredstvi za poplačilo škod in spodbujanjem njihove uporabe stopnjo konfliktov zmanjšati. Za zdaj so med uveljavljenimi ukrepi uporaba elektrike (večžične elektroograje, elektromreže), pomoč živali (pastirski psi, osli, lame), fizična in mehanska zaščita (staje, obore), odvračala (svetlobna, kemična, elektronska) in prisotnost človeka.

Triglavski narodni park zajema skoraj celotni slovenski del Julijskih Alp. Njegova površina meri kar 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Je tipični alpski park z našimi najvišjimi gorami. Triglavski narodni park, imenovan po Triglavu (2864 m), najvišji gori in nacionalnem simbolu Slovenije, je edini narodni park v Sloveniji. Zametki parka segajo že v leto 1924, ko je bil razglašen Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih jezer. Uradno pa je bil ustanovljen leta 1981.