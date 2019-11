Vraščene dlačice – kako jih preprečiti?

Vraščene dlake lahko močno pokvarijo videz kože – še posebej, če se tik preden si nadenemo kopalke pojavijo na bikini predelu, ali če se pojavijo na obrazu. Vraščanje dlak namreč ni le težava žensk, temveč tudi moških, toliko bolj neprijetno pa je, če se začne vraščena dlaka gnojiti.

Dlake se začnejo vraščati, ko rastejo pod napačnim kotom ali pa ko ne uspejo izrasti nad površino kože. Ker je ne morejo predreti in rasti navzven, začnejo rasti navznoter, proti dlačnemu mešičku. Vraščene dlake niso samo neprijetne na pogled, lahko so tudi sila boleče. Telo namreč vraščeno dlako obravnava kot nekakšen tujek, tako kot na primer bodico ali trn. Na mestu vraščene dlake se lahko pojavi vnetna reakcija, ki vključuje rdečico, srbečico, skelenje oziroma bolečino in oteklino. V določenih primerih nam ostanejo tudi brazgotine in temnejši madeži. Vraščanje dlačic je zelo pogost pojav, predvsem v puberteti. Največkrat se dlačice vraščajo na delih telesa, kjer so dlačice močnejše in bolj grobe. Pri ženskah je to predel bikinija, pri moških pa brada, vrat in zadnjica. Glavni krivci za vraščanje dlak so napačna tehnika britja, pogosto voskanje in trenje zaradi pretesnih oblačil.

Kako se dlačica vrašča

Če se želite izogniti nadležnemu vraščanju dlak, morate upoštevati nekaj preprostih nasvetov: S kože redno odstranjujte odmrle celice (piling) Dlake se lahko vrastejo pod površino kože, ker je na njej preveč odpadnih snovi in odmrlih celic. Temu se lahko poskusite izogniti z uporabo pilinga, ki odstrani odmrle poroženele celice kože in s tem oviro, ki potiska izraščajoče dlačice v napačno smer. Privoščite si ga dvakrat tedensko, a bodite nežni in z drgnjenjem ne pretiravajte, da povrhnjice kože ne poškodujete. Kožo pred britjem omehčajte Če na problematične dele telesa, kjer ste morda kdaj že imeli preglavice z vraščanjem dlak ali pa vas preprosto skrbi, da bi jih imeli, položite vroče obkladke, se dlake toliko zmehčajo, da jih z britvico lažje odstranite. Enak učinek dosežete, če se brijete po tuširanju z dovolj toplo vodo, ali če uporabite pene in gele za britje, ki učinkovito mehčajo dlake. Pri tem pazite, da jih pred britjem nekaj časa pustite učinkovati na koži. Pri britju zelo trdih, ščetinastih dlačic se namreč lahko zgodi, da jih potegnete ravno v nasprotno smer rastišča, zaradi česar se začnejo napačno izraščati in se vraščati. Pri dovolj zmehčanih in voljnih dlakah so možnosti za to precej manjše.

Pravilno britje

Britvice naj bodo dovolj ostre in neoporečne Tudi če uporabite topa rezila, ki dlake vlečejo v vse mogoče smeri, lahko dlačice potegnete ravno v nasprotno stran rastišča. S tem se poveča možnost, da začnejo dlake že pod kožo rasti v napačno smer in se posledično vraščajo. Zato poskrbite, da bo rezilo vaše britvice vedno dovolj ostro oz. da ga boste dovolj pogosto menjali. Brijte se v smeri rasti dlak in ne v nasprotni smeri. V tem primeru koža resda ne bo tako gladka, kot če bi se brili v nasprotni smeri rasti dlak, a boste na ta način precej zmanjšali možnosti za njihovo vraščanje. Pomembno je tudi, da britvice zaradi želje po bolj gladki koži ne pritiskate preveč ob kožo. Negujte kožo Izjemno pomembna je tudi nega kože po depilaciji. Da bo koža zdrava in lepa, mora biti nahranjena in hidrirana. Privoščite ji kakovostno nego vsak dan. Pozimi je še posebej pomembno, da se koža ne izsuši, zato ji nudite vlažilno nego. Priporočamo Nomasvello hidroaktivno emulzijo za obraz in telo na bazi aloe vere in šipkovega olja, z visokim zaščitnim faktorjem (ZF 30), ki je bistvenega pomena za pripravo in nego kože pred in po depilaciji, zaradi svojega pomirjujočega, vlažilnega, antiseptičnega in antibiotičnega učinka na kožo.

Linija za nego kože pred in po depilaciji

Izogibajte se voskanju in sladkorni pasti Nekateri pravijo, da za tiste, ki so nagnjeni k vraščanju dlak, depilacija z voskom ali sladkorno pasto zagotovo ni primeren način odstranjevanja dlak, kajti po depilaciji se lahko zgodi, da začnejo nove dlake rasti pod drugačnim kotom in se posledično začnejo vraščati. Še posebej velika možnost za to je, če se depilirate sami in takšnega odstranjevanja dlak niste ravno najbolj vešči, ker jih boste morda pulili v napačni smeri. Če se kljub temu odločite za depilacijo in ste že imeli težave z vraščanjem dlak, je priporočljivo, da se odpravite do kozmetičnega salona, kjer bodo postopek opravili strokovno.

Preprečite vraščanje dlak

Trajno laserskoodstranjevanje dlak, Zelo dobra rešitev za vraščene dlačice in vse tegobe povezane z njimi pa je fotoepilacija ali trajno lasersko odstranjevanje dlačic Fotoepilacija temelji na načelu selektivne fototermolize, kar pomeni, da se svetloba, ki se aplicira na dlačico, pretvori v toploto in posredno uniči celice za rast dlačic. Melanin v dlačici absorbira svetlobo in jo prenese do mešička, kjer s toploto uniči celice, ki hranijo dlačico. Z uničenjem teh celic dlačice počasi odmirajo in odpadajo. Trajna depilacija z najsodobnejšo IPL tehnologijo predstavlja praktično neboleč tretma in v večini primerov se z nekaj ponovitvami lahko odstrani 80 do 90% vseh dlačic. Dlačice, ki se lahko sčasoma zopet pojavijo, rastejo počasneje in so veliko tanjše, tako da se lahko dosežen rezultat vzdržuje z enim obiskom letno. Primerna je za vse predele telesa, tako za ženske, kot tudi za moške.

Laserska depilacija - trajna rešitev za vraščene dlačice