Vrata lovilcem IMSI ostajajo priprta: 'Nujne varovalke za zaščito tretjih oseb'

IMSI lovilec (catcher) je prenosna naprava za pritajen nadzor mobilnih telefonov. Predstavlja se kot lažna bazna postaja, s katero je mogoče pridobiti identifikacijske podatke mobilnih telefonov v bližini in posledično izslediti uporabnika. IMSI lovilce uporabljajo organi pregona, obveščevalne agencije in druge službe v številnih državah. Njihova glavni in javno oznanjeni namen je spremljanje gibanja osumljencev za kazniva dejanja. Uvedba v uporabo skoraj nikjer ni minila brez žgočih razprav o zakonodaji, nadzoru in kršitvi komunikacijske zasebnosti uporabnikov mobilnih telefonov. Slovenski primer pa je zgodba zase.

20. februarja 2006 Policija vpraša Državno tožilstvo, ali bi bil ukrep tajnega opazovanja po 149.a členu Zakona o kazenskem postopku ustrezna pravna podlaga za uporabo lovilca IMSI za zbiranje številk IMSI in IMEI. Generalno tožilstvo nato podpire to pravno razlago in dokument razdeli vsem tožilcem. Dokument ni imel oznake tajnosti in je bil naknadno pridobljen po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Oktobra 2009 Policija kupi še drugi lovilec Nethawk FONE, medtem pa še vedno taji njegovo uporabo. V Policiji naj bi takrat menili, da za takšno napravo ne potrebujejo posebne zakonske določbe.

Nadaljujmo pri začetku, zgodba ima namreč dolgo brado. Mladina je razkrila, da naj bi prvi lovilec že leta 1999, pred obiskom Billa Clintona v Ljubljani, kupila Sova. Pet let kasneje, julija 2004 so v Policiji podpisali predlog za nakup IMSI lovilca. Dober mesec dni zatem generalni direktor Policije Darko Anželj najprej zanika, da bi Policija vedela za kakršnekoli "tehnike, ki omogočajo nezakonito prisluškovanje" in da takšna oprema v Slovenijo ni bila uvožena. 6. septembra Policija podpiše pogodbo za nakup lovilca GI2 - GSM Identity Interrogator.

Oba lovilca, njune posodobitve in usposabljanje so državo stali 1.351.362 evrov.

Odvetnik Roman Završek januarja 2012 na Policijo naslovi uradno vprašanje, ali ima ta v lasti lovilec IMSI. Policija ne želi odgovoriti na vprašanje in pravi, da gre za zaupne informacije. Odvetnik se pritoži informacijskemu pooblaščencu, ki ga pa zavrne. Konec nemirnega in kriznega leta 2012 Policija vendarle prizna, da lovilce ima, a zagotavlja, da jih ne uporablja. V začetku naslednjega leta namestnik direktorja slovenske kriminalistične policije Marjan Fank za časnik Večer potrdi, da Policija napravo uporablja, vendar le za iskanje pogrešanih oseb in pri ugrabitvah. Fank takrat zanika, da bi skušali pridobiti telefonske številke osumljencev.

Lovilec IMSI številk se najprej lažno predstavi kot bazna postaja enega od mobilnih operaterjev, nato pa se telefonom zlaže o svoji lokaciji. Telefon se mu javi s svojo TMSI (začasno ID številko). Lovilec IMSI številk zato telefonu lažno sporoči, da je njegov TMSI potekel ter od njega zahteva ponovno avtentikacijo. Telefon zato lovilcu sporoči svoj IMSI (glavni identifikator uporabnika) in nato tudi IMEI (serijsko številko mobilnega telefona). Lovilec telefonu javi, da ga ne more sprejeti in ga vrne nazaj k pravemu operaterju. Policija, ki se nahaja v bližini tarčke, izvede meritev in pridobi vse IMSI številke na območju prisotnih telefonov. Nato ponovi meritev na drugem kraju in tam pridobi nov seznam IMSI številk. S presekom teh meritev nato identificira IMSI številko, ki pripada telefonu osumljene osebe.

Kmalu po nastopu vlade Alenke Bratušek ministrstvo za notranje zadeve javno potrdi, da ima Policija dva lovilca, ki jih je uporabljala za pridobitev podatkov IMSI in IMEI o telefonih. Decembra 2014 spletni portal Slo-Tech pridobi dokumente o nakupih IMSI lovilcev. Iz njih izhaja, da je policija napravi med leti 2006 in 2012 uporabila več kot 300-krat, večinoma za pridobitev telefonskih številk osumljencev za različna kazniva dejanja.

Ustavno sodišče je ustavilo uporabo IMSI lovilcev 5. januarja letos. Pri tem je razveljavilo 1. točko prvega odstavka 150a. člena člena ter drugi, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 150.a člena Zakona o kazenskem postopku, ker so povezani s prvo točko in nimajo samostojnega pomena. O preostalem delu zahteve bo Ustavno sodišče odločilo posebej.

Poslanci SDS in Levice nato v času Šarčeve vlade podajo zahtevo za oceno ustavnosti več členov zakona o kazenskem postopku. V SDS so opozorili, da je prva točka prvega odstavka 150.a člena "v neskladju z zahtevo po zagotavljanju sorazmernostnega ravnovesja med težo posledic posega v informacijsko zasebnost osebe, zoper katero je ukrep odrejen, in tretjih oseb ter koristmi, ki bi zaradi tega nastale" . Ustavno sodišče julija 2019 začasno zadrži izvajanje 150.a člena in sklene, da bi lahko njegovo izvrševanja povzročilo težko popravljive škodljive posledice.

(5) Osebni podatki oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci, pridobljeni z ukrepi iz prvega odstavka tega člena, se smejo obdelovati le, če je to iz tehničnih razlogov neizogibno potrebno za dosego cilja iz tega člena, in na način, da se najmanj posega v pravice teh oseb. Ti podatki se, razen za primerjavo podatkov pri ugotavljanju identitete številke za razpoznavo komunikacijskega sredstva, ne smejo uporabljati in jih je treba po prenehanju izvajanja ukrepa nemudoma izbrisati. O izbrisu se sestavi zapisnik, ki mora vsebovati tudi število izbrisanih podatkov. (delno razveljavljen)

(2) Ukrep iz 1. točke prejšnjega odstavka se lahko odredi, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja izvršitev katerega izmed kaznivih dejanj iz drugega odstavka prejšnjega člena, in če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem kaznivim dejanjem uporablja komunikacijsko sredstvo ali bo tako sredstvo uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da izvajanje ukrepa iz prvega odstavka 149.b člena tega zakona, prvega odstavka 149.c člena tega zakona oziroma ukrepa iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena brez ugotavljanja podatkov, potrebnih za razpoznavo številke komunikacijskega sredstva in številk za elektronsko komuniciranje, ne bi bilo možno ali bi bilo povezano z nesorazmernimi težavami.

150.a člen (razveljavljeni in delno razveljavljeni deli člena zakona so v odebeljenem tisku)

Strokovnjak poudarja, da je pri določenih prikritih policijskih dejavnostih takšna uporaba "ne samo dobrodošla, temveč nujna, saj je sicer pridobivanje informacijskih podatkov nemogoče ali zelo oteženo" . Toda tveganje pri kršenju pravice do zasebnosti ostaja. Potencialni kršitelji pa niso zgolj policija in drugi državni organi, saj je tehnologija dostopna tudi na prostem trgu. Uporabljala naj bi jo tudi nekatera zasebna podjetja, posamezniki in kriminalne združbe. Žaberl meni, da je neodkritih zasebnih zlorab veliko več, kot si predstavljamo.

"Za uporabo IMSI mora biti podan določen dokazni standard, da je določena oseba storila določeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje in verjetnost pridobitve podatkov," Žaberl odgovarja tistim, ki se bojijo, da bi ob udeležbi protestnih shodov, lahko postali predmet policijske obravnave. Kot pravi, zgolj udeležba na javnem shodu še ne more biti razlog za uporabo tega sredstva.

Kljub temu, da naj bi šlo za orodje, ki omogoča zgolj opazovanje pa to povsem ne drži. Lovilec v resnici identifikacijske podatke pridobi z zlorabo omrežnega protokola, s čimer poruši zaupnost rabe mobilnega telefona. Žaberl se strinja, da gre za aktiven napad in dodaja, da mora biti ravno zato "uporaba zakonsko omejena in ustrezno nadzirana oz. nadzorovana" .

Nasprotniki uporabe lovilcev še posebej poudarjajo, da ti delujejo neselektivno, kar pomeni, da pridobivajo tudi številke IMSI in IMEI drugih ljudi, ki se nahajajo na opazovanem območju in niso osumljenci. Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl meni, da ustavno sodišče ni popolnoma zaprlo vrat mobrebitno dopustni omejitvi pravice do komunikacijske in informacijske zasebnosti ter uporabi lovilcev ob upoštevanju večjih varovalk. "Varovalke bi se morale nanašati predvsem na večjo zaščito podatkov tretjih oseb, ki v kriminalnih poslih sploh niso udeležene (kolateralna škoda)." Odziv ministrstva se mu zato zdi razumljiv.

- Lovilec lahko mobilnemu telefonu ponudi omrežno povezljivost in izvede t.i. MITM napad oz. napad s posrednikom in prestreže komunikacijo med dvema napravama.

V vladni Levici stališča ne spreminjajo. Ko bo ministrstvo za pravosodje podalo konkreten predlog, se bodo do njega ponovno opredelili, so nam pojasnili. Poleg Levice pa politično podporo uporabi lovilcev že več let odrekajo v SDS, kljub temu, da je med leti 2006 in 2012, ko sta bili napravi uporabljeni več kot 300-krat, stranka bila na čelu dveh od treh vlad in notranjih ministrstev. Kot pravijo v stranki, njihovo stališče ostaja nespremenjeno, odločitev ustavnega sodišča pa pozdravljajo in od ministrstva pričakujejo, da bo glede uporabe IMSI lovilcev sledilo njegovi odločbi."Novela zakona, ki jo je pripravila takratna vlada Marjana Šarca, je bila po našem prepričanju nepregledna, vprašljiva z vidika načela pravne države, omogočala je posege v zasebnost in ni spoštovala ustavnih določil o nedotakljivosti stanovanja."

Primer učinkovite prakse: Nemčija

V ZDA in Nemčiji denimo uporabe omenjene tehologije nikoli niso prikrivali ali zanikali, drugače pa je bilo v Angliji in Walesu, kjer so prav tako dolgo časa zavračali pojasnila o uporabi. V Nemčiji mora sicer policija razkriti uporabo lovilcev IMSI. V skladu z nemško zakonodajo morajo biti ljudje, ki so bili tarča lovilca IMSI v kazenskem postopku, obveščeni čimprej po zaključku preiskave. Nemške zvezne obveščevalne agencije morajo obvestiti nemško parlamentarno nadzorno komisijo, ki redno objavlja poročila o uporabi lovilcev IMSI s strani obveščevalnih agencij. Nemški parlament v poslanskih vprašanjih razkriva tudi podrobnosti o lovilcih IMSI.

Uporaba IMSI lovilca je v Avstriji celo možna brez posebne odredbe sodišča oz. državnega tožilca. Za potrebe preiskovanja kaznivih dejanj in njihove preprečitve ga lahko uporabljajo tudi na Finskem. V soseščini jih lovilce intenzivno uporablja tudi Srbija.