Na skupščini gospodarskega interesnega združenja escape room dejavnosti so se po besedah direktorice Nataše Potočnik odločili, da vrata sob pobega ne smejo biti zaklenjena v nobenem primeru. Inšpektorat za varstvo pred nesrečami je v dosedanjih letošnjih pregledih sicer ugotovil nekatere nepravilnosti, a so bile vse evakuacijske poti prehodne.

V slovenskem gospodarsko interesnem združenju escape room dejavnosti GIZ ER.SI so po tragediji na Poljskem, ko je v požaru v eni od sob pobega umrlo pet deklet, že pojasnili, da pred vsako igro vsakemu obiskovalcu predstavijo potek igre, pa tudi, kakšna je možnost predčasnega izhoda iz sobe pobega. V vsaki sobi pobega je torej vidno označen gumb za izhod v sili. Obiskovalci so tudi seznanjeni, kje je ključ za odpiranje vrat na prostost.

V požaru v eni od sob pobega na Poljskem je umrlo pet najstnic, ki so se udeležile rojstnodnevne zabave. FOTO: AP

Danes so se na skupščini združenja po besedah direktorice Nataše Potočnik odločili še za zaostritev in sklenili, da vrata sob pobega ne smejo biti zaklenjena v nobenem primeru. Kot je pojasnila, je v Sloveniji po zadnjem štetju več kot 30 ponudnikov, ki imajo v upravljanju več kot 50 različnih iger tipa soba pobega. Združenje ima trenutno štiri člane iz Slovenije in enega iz tujine, so se pa povezali tudi z drugimi. Potočnikova je potrdila, da je v ponedeljek člane združenja v središču Ljubljane obiskal požarni inšpektor. Po njenih besedah pregled kakšnih večjih nepravilnosti ni ugotovil, izboljšave, h katerim je pozval inšpektor, pa niso take narave, da bi vplivale na varnost, kot je recimo višina namestitve gasilnega aparata. Letno med 50 in 100 opravljenih nadzorov sob za pobeg Na inšpektoratu za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa so navedli, da imajo v letnih načrtih dela, tudi v 2019, načrtovane nadzore v objektih, ki so namenjeni športni in drugi dejavnosti v prostem času, med katere sodijo tudi tovrstni objekti. "Letno uspemo opraviti od 50 do 100 nadzorov v tovrstnih objektih. V skladu z letnimi programi dela predvidevamo, da opravimo v tovrstnih objektih preglede v periodiki štirih let," so navedli.

V začetku letošnjega leta je Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami usmeril inšpekcijski nadzor v vse sobe pobega v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen

Kot so pojasnili, v skladu z zakonom o varstvu pred požarom ob nadzorih preverjajo ali ima zavezanec izdelan požarni red, ali ima, v kolikor potrebuje, izdelane načrte evakuacije in požarne načrte, ali ima izvedena vsa predpisana usposabljanja, ali ima določene osebe, odgovorne za začetno gašenje in izvajanje evakuacije, ali ima označene evakuacijske poti, ali so le te vedno proste in prehodne, ali ima nameščeno in vzdrževano potrebno opremo za varstvo pred požarom. V začetku letošnjega leta so usmerili inšpekcijski nadzor v vse tovrstne prostore po Sloveniji. "Predvidoma bodo v prvem tromesečju letošnjega leta pregledani vsi zavezanci, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo. Obseg nadzora bo pri vseh zavezancih enak v obsegu, kot je navedeno zgoraj. Ob nadzorih bomo še posebej pozorni na zahteve, ki izhajajo iz zakona o varstvu pred požarom," so navedli.

Na Inšpektoratu so poudarili, da so bile vse evakuacijske poti v času nadzora proste in prehodne. FOTO: Miro Majcen