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Slovenija

Vrata upravnih enot odslej odprta dlje

Ljubljana, 17. 10. 2026 09.05 pred 53 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Konec stavke na upravnih enotah

Veljati sta začeli uredbi, s katerima je vlada spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele delo ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka.

"Zaradi približevanja upravnih storitev potrebam uporabnikov se uradne ure v torek in sredo enotno začnejo ob 8. uri in končajo ob 18.30. To pomeni, da v omenjenih uradnih dnevih začetek uradnih ur ostane zjutraj enak - ob 8.00, zaključek pa se prestavi s 15. ure (torek) oziroma 18. ure (sreda) na 18.30. S predlogom uredbe se ne spreminja veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih," so po sprejemu uredb sporočili z vlade.

Kot so sporočili z Upravne enote Ljubljana, so uradne ure v ponedeljek od 8. do 15. ure, v torek in sredo od 8. ure do 18.30, v četrtek ni uradnih ur, v petek od 8. do 13. ure. Poslovni čas za sprejem vlog pa bo potekal v ponedeljek od 8. do 15. ure, v torek in sredo od 8. ure do 18.30 ter v četrtek in petek od 8. do 13. ure.

Novela uredbe o upravnem poslovanju spreminja ureditev uradnih ur, uredba o delovnem času v organih državne uprave pa tudi obstoječo ureditev premakljivega delovnega časa javnih uslužbencev, zaposlenih v upravnih enotah.

Premakljiv začetek delovnega časa je določen med 7. in 8. uro, razen v torek in sredo, ko bo določen med 7.30 in 8.30, v ponedeljek in petek pa se ne spreminja. V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro, v četrtek pa med 13. uro in 14.30. Premakljiv začetek in konec delovnega časa v soboto pa ni več določen, saj upravne enote takrat ne poslujejo.

Vlada je ob tem poudarila, da sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev.

S spremembo uredbe bo po navedbah ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev za tiste uporabnike, ki jih sicer ne bi mogli opraviti zaradi delovnih in drugih obveznosti, ker upravne enote v popoldanskem času, ko večina zaposlenih zaključi delo, doslej niso imele uradnih ur.

Dodali so, da s spremembo želijo izboljšati dostopnost upravnih storitev in uradne ure upravnih enot prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov.

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upravne enote delo delovni čas

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KOMENTARJI6

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Alergičen na levake
17. 10. 2026 09.54
Pa je kdo pomislil, koliko bo na upravnih enotah poskočila poraba robčkov za brisanje solz ??? Pa antidepresivov, pa zdravil proti izgorelosti ... to ni človeško ... v službi do 18:30 ... 😦😢😭
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+1
1 0
Petur
17. 10. 2026 10.00
izmene bodo,tako da nič manj zaposlenih,nič več narejeno...
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0 0
Agent Provokator
17. 10. 2026 09.52
Čez par mesecev pa bodo ugotovili, da ni obiska in da več plačajo nadure zaposlenim, kot je koristi...
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0 0
tincoop
17. 10. 2026 09.46
Super, samo da priseljenci iz tretjih držav lahko urejajo delovne vize in delajo za bogate janševe kapitaliste.
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-2
0 2
Agent Provokator
17. 10. 2026 09.54
vize, bivališče itd urejajo delodajalci .
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0 0
Žmavc
17. 10. 2026 09.40
Oh, ubogi zaposleni. Verjetno bodo zahtevali bonificiran staž.
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2 1
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