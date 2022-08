Vrečko: Na področju kulture je očitno prisoten problem spolnega nadlegovanja

Ministrstvo za kulturo je po zadnjem primeru domnevnega spolnega nadlegovanja, ki je v javnost prišlo v teh dneh in bilo izpostavljeno tudi na družabnih omrežjih, obsodilo vsakršno nasilje. Ministrica Asta Vrečko je izrazila ničelno toleranco do te problematike, tudi v kulturi, ter napovedala preverbo možnih sistemskih ukrepov.

V današnji izjavi je spomnila tudi, da se je ravnokar začelo sojenje enemu od profesorjev na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo zaradi domnevnega nadlegovanja študentk. "Tako da očitno je, da je na področju kulture prisoten problem spolnega nadlegovanja in tega je treba absolutno in jasno in najbolj ostro obsoditi," je dejala ministrica. Po njenih besedah podatki o spolnem nasilju v Sloveniji govorijo sami po sebi. "Gre za velik družbeni problem, ki se ga ne naslavlja dovolj odkrito, jasno in se o tem ne pogovarjamo dovolj." Ker področje kulture iz tega ni izvzeto, bodo po napovedih Aste Vrečko na ministrstvu sprožili vse možne postopke, da bi razmislili, kateri sistemski ukrepi so tisti, ki so v pristojnosti ministrstva, da bi se o tej problematiki bolj odkrito spregovorilo, da bi bil prostor kulture varno okolje ter da bi se žrtve opolnomočile do te mere, da bi se odločile tudi za uradne prijave, pri katerih pa se ne bi počutile zlorabljene in izpostavljene. "Pozvali bomo tudi vse institucije na področju kulture in umetnosti, da storijo enako," je napovedala ministrica. Kot je še dodala, nameravajo z nadaljnjimi ukrepi javnost seznaniti v kratkem.

icon-expand Asta Vrečko FOTO: Damjan Žibert

Novomeškega kulturnika doletele obtožbe o spolnih zlorabah Kot smo poročali včeraj, se je na družbenem omrežju Instagram zvrstilo več anonimnih pričevanj o 28-letnemu direktorju festivala Fotopub iz Novega mesta. Očitajo mu vse, od spolnih zlorab do podtikanja drog za posilstvo in finančnih prevar. Policija je včeraj sporočila, da preverja informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj. Policija je oškodovance in očividce pozvala, naj primere prijavijo.