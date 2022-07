Vrečkova in Golob: Depolitizacija RTVS nujna še pred poletjem

Po besedah ministrice zdajšnji zakon iz leta 2005 omogoča vpliv in vmešavanje politike v uredniško delovanje Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Da je njegova depolitizacija nujna, so po njenih besedah izrazili tako zaposleni na RTVS, ki so zaradi aktualnih razmer tudi v stavki, kot strokovna in širša javnost.

Zato predlagajo spremembe upravljanja in vodenje zavoda z uvedbo sveta RTVS, v katerem bodo imeli odločilno vlogo civilna družba in zaposleni, uvaja se tudi štiričlanski upravni organ, v katerem bo še delavski direktor. "In na ta način bomo uvedli soupravljanje zaposlenih pri RTVS, politika pa se s tem umika. To pa je seveda nujno za to, da lahko RTVS kot javni zavod služi svojemu namenu, zato da lahko novinarji in novinarke, uredniki in urednice, nemoteno in avtonomno opravljajo svoje delo," je prepričana ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Zakon je po njenih navedbah "v bistvu nadgradnja zakona", ki so ga že vložili poslanci koalicije in povzema iniciative civilne družbe, ki so bile predlagane že pred menjavo vlade. "Vse te stvari smo upoštevali pri sestavljanju zakonskega predloga," je dejala. Po njenih besedah so v zakonu upoštevani tudi predlogi, ki so jih javno izrazili sindikati RTVS.

Zakon vložili po nujnem postopku

Ker je "stanje na RTVS izjemno alarmantno", so zakon vložili po nujnem postopku, kar po ministričinih besedah pomeni, da bi lahko bil v DZ obravnavan in sprejet že do poletja. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bi opozicija poskusila z orodji, ki bi sprejem zakona odmaknila, pa je ministrica odgovorila, da je prepričana, da je ta zakon v resnici zelo dober, da ga bodo javno zagovarjali "in prepričana sem, da bo javnost ta zakon tudi sprejela".

Premier Robert Golob je dodal, da gre za problem, ki zadeva širšo družbo, ne le vlado. In svobodna družba je jasna, "ta agonija RTVS se mora presekati. Ta zakon je v bistvu prvi korak, če bo prišlo do v resnici nelegitimnega zavlačevanja opozicije in vlaganja referendumskih pobud, bomo morali razmisliti o drugih ukrepih", s katerimi bi vozel presekali še pred poletjem, je navedel.

Po njegovih besedah je koalicija popolnoma enotna na točki, da je treba začeti reševati situacijo na RTVS takoj in "da ne bomo dopustili, da bi tisti, ki so imenovali sedanji programski svet, ki je v resnici zlorabil zaupanje ustanovitelja, to je DZ in države, še naprej lahko nemoteno uničevali javno televizijo". Zakon je torej po njegovih navedbah "sistemski korak v to smer, obstajajo pa še drugi koraki", a jih tokrat ni razkrival.