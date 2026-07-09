Vrečkova o nedostojnem predlogu, Fridl Jarčeva o neodgovornem upravljanju

Ostre besede torej po pozivu sedanje kulturne ministrice Ignacije Fridl Jarc izvajalcem programov in projektov, naj do nadaljnjega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev glede na sklenjene pogodbe, ker da se pripravlja rebalans proračuna in se bodo odobrena sredstva zmanjšala.

Zakaj nekdanja ministrica Asta Vrečko pravi, da gre v omenjenem pozivu ministrice za napad na nevladni sektor in za ideološki napad SDS-a na kulturo? V oddaji 24UR ZVEČER je jasno poudarila, da predlog težko razumejo kot karkoli drugega. "V času volilne kampanje in tudi v času prejšnjega mandata z referendumom in vsemi izjavami, predvsem predsednika SDS, zdaj predsednika vlade Janeza Janše, se je ost vedno uperjalo proti nevladnikom," je spomnila.

Ob tem je ocenila, da je julija poslan predlog izvajalcem, ki izvajajo projekte in festivale po celi Sloveniji, naj ne pošiljajo zahtevkov, "milo rečeno nedostojen". "Ti projekti se izvajajo, sredstva na teh postavkah so, sicer niti razpisi ne bi mogli iti ven. Ljudje so že plačali, zdaj morajo dobiti povrnjen denar," je jasna ter izpostavila tretjo Janševo vlado, ko, kot je dejala, filmom niso plačali in so nekateri "zaradi politike prišli na rob bankrota".