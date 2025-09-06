Vrečkova potrdila: Kandidirala bom za sokoordinatorico Levice

V Levici potekajo priprave na oktobrski volilni kongres, na katerem bo članstvu odločalo o vodstvu za naslednje obdobje, ki jih bo tudi popeljalo na parlamentarne volitve prihodnje leto. Hkrati se je najmanjša stranka koalicije lotila sprememb statuta, s katerimi bo uvedla sokoordinatorstvo na čelu stranke.

"Te ideje so bile prisotne že ob našem nastanku, podobno ureditev poznajo pri nemški Die Linke in nekaterih drugih nam podobnih strankah po Evropi. Stranka lahko z dvema izpostavljenima osebama ob primerni sinergiji dela bolje in doseže več," je v intervjuju za sobotno prilogo časnika Večer pojasnila vodja Levice in ministrica za kulturo Vrečkova.

Sama je vodenje Levice prevzela pred dvema letoma, ocenjuje, da jim je uspelo v tem času, četudi je šlo za turbulentno obdobje, stranko uspešno konsolidirati. Čez dober mesec se bo na kongresu potegovala za vnovični mandat. Tokrat bo zaradi uvedbe sookordinatorstva ob sebi imela vsaj še sokandidata.