Vrečkova potrdila: Kandidirala bom za sokoordinatorico Levice

Ljubljana, 06. 09. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 30 minutami

Avtor
STA , D. S.
Koordinatorica stranke Levica Asta Vrečko se bo na oktobrskem volilnem kongresu vnovič potegovala za mandat na čelu stranke. Kandidirala bo za sookordinatorico, je napovedala. Ali bo mesto drugega sokoordinatorja zasedel minister za delo Luka Mesec, ni razkrila. Je pa dejala, da bo kandidatura z drugim kandidatom skupna.

V Levici potekajo priprave na oktobrski volilni kongres, na katerem bo članstvu odločalo o vodstvu za naslednje obdobje, ki jih bo tudi popeljalo na parlamentarne volitve prihodnje leto. Hkrati se je najmanjša stranka koalicije lotila sprememb statuta, s katerimi bo uvedla sokoordinatorstvo na čelu stranke.

"Te ideje so bile prisotne že ob našem nastanku, podobno ureditev poznajo pri nemški Die Linke in nekaterih drugih nam podobnih strankah po Evropi. Stranka lahko z dvema izpostavljenima osebama ob primerni sinergiji dela bolje in doseže več," je v intervjuju za sobotno prilogo časnika Večer pojasnila vodja Levice in ministrica za kulturo Vrečkova.

Sama je vodenje Levice prevzela pred dvema letoma, ocenjuje, da jim je uspelo v tem času, četudi je šlo za turbulentno obdobje, stranko uspešno konsolidirati. Čez dober mesec se bo na kongresu potegovala za vnovični mandat. Tokrat bo zaradi uvedbe sookordinatorstva ob sebi imela vsaj še sokandidata. 

Asta Vrečko
Asta Vrečko FOTO: Damjan Žibert

Ali bo to njen dolgoletni predhodnik na čelu stranke ter aktualni minister za delo in podpredsednik vlade Mesec uradno še ni znano. Bo pa kandidatura z drugim kandidatom skupna in javnosti predstavljena kmalu, je za časnik dejala Vrečkova.

Po njenih besedah pa drugo mesto ni namenjeno predstavniku zunajparlamentarne Vesne, s katero je Levica podpisala namero o sodelovanju, pač pa gre za notranjo organizacijo Levice.

Z Vesno pa so dogovorjeni za predvolilno koalicijo, je dejala Vrečkova. Stranki sicer trenutno delata na skupnem programu, danes pa se bo članstvo obeh strank družilo tudi na srečanju v Rakovem Škocjanu.

"Volilno pot bomo nadaljevali v sodelovanju s stranko Vesna po zgledu naših prejšnjih povezovanj, konec koncev je naša stranka na ta način tudi nastala," pravi Vrečko. Na volitve se po njenih besedah v Levici že intenzivno pripravljajo, kmalu pa bodo javnosti predstavili tudi svojo vizijo za prihodnost.

KOMENTARJI (2)

ActiveR
06. 09. 2025 12.34
Asta Vrečko, ti samo kandidiraj, boš koordinator pozabljene megle! Pajaci nesposobni, samo riti bi valjali po stolčkih, se bogato mastili z našim trdim delom in v državi delali zdraho in škodo!
ArkaMast
06. 09. 2025 12.14
-2
Mlade sile.
